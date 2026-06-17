Об этом сообщают российские СМИ.
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Как Путин использовал "масовку" во время своего выхода к толпе?
По данным журналистов, российский лидер периодически устраивает такие публичные выходы, особенно после кризисных событий в стране. На этот раз появление состоялось на фоне сообщений о падении рейтингов и сложной ситуации для России на фронте.
Аналитики обращают внимание, что визит в Казань стал первой поездкой Путина в регионы за долгое время. В составе его охраны, вероятно, находилось спецподразделение Федеральной службы охраны.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Особое внимание привлекли кадры из российских государственных СМИ, где во время посещения собора охранник Путина случайно употребил слово "масовка". Это вызвало дополнительные предположения о том, что встречи с людьми могли быть заранее организованы.
Путин, вероятно, устроил заранее подготовленную встречу с толпой в Казани: смотрите видео
Журналисты отмечают, что на видео Путин движется по заранее определенному маршруту и взаимодействует с подготовленными группами, что усиливает сомнения в спонтанности его появления перед гражданами.
Стоит отметить, что саммит "Россия – АСЕАН" проходит в Казани 17–18 июня 2026 года. В нем принимают участие делегации 11 государств АСЕАН и руководство России во главе с Владимиром Путиным.
Стороны обсуждают развитие торговли, технологического партнерства и сотрудничества в сфере безопасности. Особое внимание уделяется кибербезопасности, финансовым механизмам и расширению экономического взаимодействия, объем которого уже достигает около 22 миллиардов долларов в год.
Напомним, по данным европейских спецслужб и СМИ, меры безопасности вокруг Владимира Путина существенно усилены из-за опасений покушений, атак беспилотников и внутренних угроз. Его режим охраны действует в условиях максимальной изоляции и жесткого контроля доступа.
Сообщается, что Путин может длительное время находиться в закрытых укрытиях, а все посетители проходят многоэтапные проверки. Во время передвижений используются большие кортежи и усиленное сопровождение, а маршруты и резиденции дополнительно защищены ПВО и системами радиоэлектронной борьбы.