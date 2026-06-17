Об этом сообщают российские СМИ.

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Как Путин использовал "масовку" во время своего выхода к толпе?

По данным журналистов, российский лидер периодически устраивает такие публичные выходы, особенно после кризисных событий в стране. На этот раз появление состоялось на фоне сообщений о падении рейтингов и сложной ситуации для России на фронте.

Аналитики обращают внимание, что визит в Казань стал первой поездкой Путина в регионы за долгое время. В составе его охраны, вероятно, находилось спецподразделение Федеральной службы охраны.

Особое внимание привлекли кадры из российских государственных СМИ, где во время посещения собора охранник Путина случайно употребил слово "масовка". Это вызвало дополнительные предположения о том, что встречи с людьми могли быть заранее организованы.

Путин, вероятно, устроил заранее подготовленную встречу с толпой в Казани: смотрите видео

Журналисты отмечают, что на видео Путин движется по заранее определенному маршруту и взаимодействует с подготовленными группами, что усиливает сомнения в спонтанности его появления перед гражданами.

Стоит отметить, что саммит "Россия – АСЕАН" проходит в Казани 17–18 июня 2026 года. В нем принимают участие делегации 11 государств АСЕАН и руководство России во главе с Владимиром Путиным.

Стороны обсуждают развитие торговли, технологического партнерства и сотрудничества в сфере безопасности. Особое внимание уделяется кибербезопасности, финансовым механизмам и расширению экономического взаимодействия, объем которого уже достигает около 22 миллиардов долларов в год.

Напомним, по данным европейских спецслужб и СМИ, меры безопасности вокруг Владимира Путина существенно усилены из-за опасений покушений, атак беспилотников и внутренних угроз. Его режим охраны действует в условиях максимальной изоляции и жесткого контроля доступа.

Сообщается, что Путин может длительное время находиться в закрытых укрытиях, а все посетители проходят многоэтапные проверки. Во время передвижений используются большие кортежи и усиленное сопровождение, а маршруты и резиденции дополнительно защищены ПВО и системами радиоэлектронной борьбы.