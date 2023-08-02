Об этом 24 Каналу заявил журналист-международник Алексей Бурлаков. Он отметил, что для украинского государства это очень важно понимать. К слову, США и ЕС надеются, что к поддержке Украины удастся привлечь как можно больше стран Глобального Юга, а также Китай.

К теме Некоторые страны Африки уже изменили позицию по отношению к Украине: Саудовская Аравия хочет дожать других

"Именно поэтому они позвали нас и перестали звать Россию. Это уже вторая встреча в таком формате", – отметил Бурлаков.

Почему встреча именно в Эр-Рияде

По данным The Wall Street Journal, Эр-Рияд для проведения саммита был выбран для того, чтобы привлечь к участию в нем Китай.

И тогда будет выглядеть прекрасно – Китай, представители Ближнего Востока, Центральной Азии – весь цивилизованный мир, кроме России, будет обсуждать, как решить вопрос именно там. Если Китай согласится,

– отметил журналист-международник.

Также страну-агрессора могли не позвать на встречу из-за того, что Россия не хочет выводить свои войска, а один из главных пунктов мирного плана Украины – выведение российских войск с оккупированной территории. Саммит собирают для того, чтобы заслушать и обсудить украинский мирный план.

"Россияне говорят, что будут пристально следить за происходящим в Эр-Рияде. Но ничего не говорят, что их никто не позвал", – подчеркнул Бурлаков.

Почему на саммит в Саудовскую Аравию не пригласили Россию: смотрите видео

Может ли Саудовская Аравия помочь урегулировать войну

Саудовская Аравия преследует больше свои частные цели. Так страна хочет себя показать "миротворцем". Мол, она предоставляет площадку для обсуждения со странами региона и мира, приглашает Украину и обсуждает мирный план.

К слову, представители страны недавно посещали Россию. Сам принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман не полетит в Москву. Вряд ли полетит в Эр-Рияд и Владимир Путин.

Мирный план Украины Саудовская Аравия послушает. Однако что-нибудь сделать – она не сможет.

"Урегулировать или помогать как-то активно урегулировать войну в Украине они не будут, не имеют такой возможности. Им будет хорошо, если на их площадке представители Украины, Китая и Запада найдут общий язык", – добавил журналист-международник.

Что известно о встрече