Китай теряет деньги: какие шаги России побудили Пекин поучаствовать в саммите в Саудовской Аравии
Затяжная русско-украинская война невыгодна Китаю. Каждый день такой войны ставит под угрозу безопасность региона и позицию Пекина как лидера глобального Юга.
Об этом 24 Каналу сказал политолог Олег Саакян. Участие КНР в саммите в Саудовской Аравии не продиктовано только одним шагом России, а является ответом на ряд действий Кремля, противоречащих китайским национальным интересам.
Смотрите также Примет ли Китай "формулу мира" Зеленского: американский политолог объяснил позицию Пекина
"Например, размещение ядерного оружия на территории Беларуси происходит вопреки логике, которую исповедует Китай: это создает дополнительные риски нуклеаризации близких к Китаю стран и эскалации ядерной тематики в целом. Китай ядерную гонку не потянет, и не заинтересован в ней никоим образом", – подчеркнул политолог.
Обеспокоены прекращением действия зерновой сделки
Второй уважительной причиной является выход России из зерновой сделки. Для Китая тема зерновых крайне важна, и не только внутри страны, но и для безопасности государств, с которыми он граничит.
С какой позицией КНР едет на саммит в Саудовской Аравии: смотрите видео
"Это вопрос национальной безопасности самого Китая. Кроме того, это влиятельность на территории глобального Юга: нет зерновых – Россия усиливает шантаж стран глобального Юга голодом, а Китай таким образом оказывается слабым и неспособным решить этот вопрос", – объяснил политический эксперт.
Китаю не выгодно крушение России
В контексте вышеизложенного, подготовка России к затяжной войне и апелляция к ней приводят к логистическим и экономическим потерям для Пекина.
"Китай каждый день российско-украинской войны теряет деньги и репутацию. Он постоянно должен доказывать миру, что не помогает России, при этом полностью дистанцироваться от нее не может, потому что это обрушит его имидж среди недемократических стран", – считает Олег Саакян.
С одной стороны, для Китая полный крах России является угрозой, а с другой – он не заинтересован в затяжной войне.
Китай в российско-украинской войне: последнее
- В МИДе Китая подтвердили, что Пекин примет участие в переговорном процессе в Саудовской Аравии. Страну будет представлять спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй, который в мае посещал Украину.
- Последние события, связанные с Россией, вероятно, посеяли в руководстве КНР сомнения по Москве. Попытка переворота "вагнеровцев" показала, как хрупка власть Путина, а выход России из зерновой сделки нанес удар по самому Китаю. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.
- В ответ на эскалацию напряженности в отношениях с США по доступу к технологиям, министерство торговли Китая объявило, что введет экспортный контроль на определенные беспилотники и связанное с ними оборудование, ссылаясь на необходимость "защиты национальной безопасности и интересов".