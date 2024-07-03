Россия – подчинена Китаю: чем для Пекина важно объединение ШОС

В четверг, 4 июля, в Астане состоится основная программа саммита Шанхайской организации сотрудничества. Будут присутствовать лидеры Казахстана, Китая, Турции, Азербайджана, Монголии и России.

Участники якобы должны обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, однако у ШОС другая задача. Президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов подробно рассказал 24 Каналу.

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Как Китай использует ШОС для своих интересов

Артур Харитонов объяснил, что Шанхайская организация сотрудничества – это весьма маргинальное объединение, образованное Китаем и Россией для формальной борьбы с тремя видами зла: экстремизмом, терроризмом и сепаратизмом. На самом деле не для этого создавался этот формат.

В свое время Китай пытался использовать ШОС для того, чтобы взять под контроль как можно больше территорий СССР. И это очень хорошо удастся. Цель Пекина – охватить все пространство бывшего Советского Союза. Показательно то, что Беларусь вступает в БРИКС и ШОС.

Особенно в последнем случае, потому что Шанхайская организация сотрудничества состояла только из Центрально-Азиатских стран, а теперь туда присоединяется европейское государство.

Если говорить о характере самого ШОС, что здесь самое главное, это как раз ресурсы. Доступ КНР к ресурсам для ведения войны,

– отметил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины".

В то же время Россия в этом вовлечена как подчиненное Китаю государство. Поскольку сама предоставляет ресурсы и логистические артерии. Так что, расширение Шанхайской организации сотрудничества будет негативно сказываться.

Владимир Путин уже прибыл в Астану на саммит Шанхайской организации сотрудничества. Отметим, что Казахстан является одной из стран, ратифицировавших Римский статут. Это означает, что страна имеет полное право арестовать Путина на основании ордера о его аресте, выданного в марте 2023 года. Его подозревают в незаконном перемещении и депортации населения, в частности детей, с оккупированных территорий Украины в Россию.