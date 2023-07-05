Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Руслан Осипенко. По его мнению, виртуальный саммит ШОС только закрепил позиции Китая как страны-лидера региона.
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Как прошел саммит ШОС
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не принес Путину чего-либо значимого. Китай получил гораздо больше дивидендов.
"Этот саммит следует рассматривать как укрепление позиций Китая. Фактически он собрал вокруг своего флага союзников", – пояснил Осипенко.
К Шанхайской организации сотрудничества присоединяются Иран и Беларусь – страны, избравшие китайский вектор во внешней политике. Единственная страна в ШОС, которая не разделяет все позиции Китая, это Индия.
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Экономический подъем Китая превратил эту и подобные организации в рычаг влияния в мировой политике. Пекин использует расширение ШОС для усиления своих позиций в переговорах с США, которые должны пройти на самом высоком уровне.
Руслан Осипенко об итогах саммита ШОС: смотрите видео
Что следует знать о ШОС
Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году с целью усилить торговое и военное сотрудничество между странами Средней Азии. Первоначально в организацию входило 6 стран: Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан.
В 2017 году к организации присоединились Индия и Пакистан, а в этом году – Иран. До конца года членом ШОС также должна стать Белоруссия. Среди партнеров по диалогу организации – Турция, Саудовская Аравия и Египет.
Зачем Китай бросает вызов Западу
- В начале 2000-х годов китайская экономика демонстрировала стремительный рост. К началу пандемии коронавируса эксперты ожидали, что в последующие 10 лет Китай станет самой большой экономикой мира, обойдя Соединенные Штаты.
- В то же время, после прихода к власти Си Цзиньпина Китайская коммунистическая партия изменила свой внутренний и внешнеполитический курс. Пекин начал экономическую экспансию в страны Африки и Азии, инвестируя деньги в их экономику в обмен на ресурсы.
- По мнению обозревателей, Китай пытается образовать "многополярный мир", в котором он станет главным противовесом США. Пекин игнорирует вопросы прав человека и легко сотрудничает с авторитарными режимами.
- Китай пытается использовать российско-украинскую войну в собственных экономических интересах. Однако, противодействуя Соединенным Штатам, Пекин не желает разрывать сотрудничество с европейскими странами, от которых до сих пор зависит его экономика.