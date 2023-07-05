Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник Руслан Осипенко. На його думку, віртуальний саміт ШОС лише закріпив позиції Китаю як країни-лідера регіону.

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Як пройшов саміт ШОС

Саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС) не приніс Путіну чогось значущого. Натомість Китай отримав значно більше дивідендів.

"Цей саміт варто розглядати як зміцнення позицій Китаю. Фактично, він зібрав довкола свого прапора союзників", – пояснив Осипенко.

До Шанхайської організації співробітництва приєднуються Іран та Білорусь – країни, які обрали китайський вектор у зовнішній політиці. Єдина країна у ШОС, яка не поділяє всіх позицій Китаю, це Індія.

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Економічний підйом Китаю перетворив цю та подібні організації на важіль впливу у світовій політиці. Пекін використає розширення ШОС для посилення своїх позицій у перемовинах із США, які мають пройти на найвищому рівні.

Руслан Осипенко про підсумки саміту ШОС: дивіться відео

Що варто знати про ШОС

Шанхайська організація співробітництва була створена у 2001 році з метою посилити торгову та безпекову співпрацю між країнами Середньої Азії. Початково до організації входило 6 країн: Китай, Росія, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан та Узбекистан.

У 2017 році до організації приєдналися Індія та Пакистан, а цьогоріч – Іран. До кінця року членом ШОС також має стати Білорусь. Серед партнерів по діалогу організації – Туреччина, Саудівська Аравія та Єгипет.

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