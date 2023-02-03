Важное историческое событие: какая программа максимум саммита Украина – ЕС

В Киеве 3 февраля проходит важное политическое событие – саммит Украина – ЕС. Ожидается рассмотрение нескольких важных для Украины вопросов.

Об этом 24 Канала рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он подчеркнул, что Украина готовилась к визиту европейских лидеров.

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Божко подчеркнул, что саммит Украина – ЕС по важности сопоставим, например, со встречей президента Владимира Зеленского с Джозефом Байденом.

В разрезе Европейского Союза это беспрецедентное явление,

– добавил эксперт.

Подготовка Украины

По словам Божко, Украина готовилась к этому событию. Об этом свидетельствует активизация государственной антикоррупционной политики, обыски. В целом, государственные органы Украины начали быстро реагировать на любые скандалы, связанные с темой коррупции.

Божко убежден, что это является следствием визита Зеленского в США и подготовкой к саммиту Украина – ЕС.

Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки – две основные силы, которые спонсируют реформы в Украине. В определенной степени спонсируют нашу экономику, чтобы она могла сохраняться в условиях войны,

– подчеркнул говорящий.

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Чего ждать от саммита

Божко уверен, что украинская программа максимум на этот саммит была озвучена премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Он сказал, что у Украины есть возможность вступить в Европейский Союз за 2 года.

Эксперт предполагает, что Европа не до конца может верить в такие сроки. Поэтому важные обсуждения будут посвящены тому, какие сроки реального вступления Украины в ЕС следует ставить за реалистичные.

Это необходимо для того, чтобы Евросоюз произвел текущий срез нашей политики, государственного управления, экономики и т.п., и осознал, какую временную рамку рассматривать реалистично. На какой период закладывать долгосрочные планы ЕС,

– добавил Божко.

Он убежден, что расширение Европейского Союза – это важное событие, ведь украинская территория является значительной. Поэтому ЕС, прежде всего, должен выработать для себя это понимание, чтобы не базироваться просто на словах наших чиновников.

"Они приезжают сюда смотреть реальную ситуацию, встречаться с большим количеством людей, проводить это мероприятие, задавать вопросы. Это типичная западная бюрократическая коммуникация", - подытожил Божко.

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