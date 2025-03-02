На саммите в Лондоне план по миру в Украине может "вернуться в нужное русло", – Sky News

В Лондоне 2 марта состоится встреча стран-союзниц Украины. Западные журналисты предположили, какие могут быть последствия.

План прекращения огня в Украине может "вернуться на правильный путь" на саммите в Великобритании. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источники Sky News.

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Впереди взлеты и падения

Источник считает, что план прекращения огня в Украине может "вернуться на правильный путь", однако также он признает, что впереди будет "еще больше взлетов и падений".

Также источник объяснил, что правительство "вчера работало над тем, чтобы Владимир Зеленский вернулся за стол переговоров".

Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США так и не подписали 28 февраля из-за ссоры Зеленского и Трампа в Белом доме.

Сегодня речь идет о том, чтобы заставить европейских лидеров выйти за пределы риторики Twitter и увеличить расходы на оборону. Готовьтесь сейчас к миру без гарантий безопасности США для Европы не только в Украине,

– считает источник.

В воскресенье, 2 марта, Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция совместно будут работать с Украиной и, "возможно, одной или двумя другими странами" над созданием нового мирного плана. После его представят США.