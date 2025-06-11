Что будет, если не остановить Россию в Украине: главные заявления лидеров с саммита в Одессе
В среду, 11 июня, в Одессе состоялся саммит "Украина – Юго-Восточная Европа". В нем приняли участие украинские высокопоставленные чиновники, а также представители стран Балканского региона.
В частности, Румынии, Сербии, Словении, Молдовы, Болгарии, Хорватии, Греции, Албании и Северной Македонии. Главные заявления лидеров собрал 24 Канал.
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О чем заявили на саммите
Спикер парламента Албании Элиза Спиропали заявила о полной поддержке вступления Украины в ЕС и отметила ускорение процессов для всех кандидатов. Россияне не интересуются миром. И мы только за справедливый мир, начинающийся с прекращения огня, Министр иностранных дел Словении Таня Файон заявила о солидарности с Украиной и необходимости достижения мира на основе устава ООН. Она назвала главным приоритетом полное и безусловное прекращение огня. Мы также продолжим поднимать осведомленность обо всех гражданских людях, которых удерживают, включая журналистов, о всех принудительно вывезенных детей, будем требовать их безопасного возвращения, Но мы не видим с российской стороны какой-то воли предложить реальные условия прекращения огня. Они выдвигают условия, но они напоминают нам о темных временах советского господства, По словам президента Молдовы, если не остановить Россию в Украине, страна-агрессор не остановится даже на Молдове. Мы должны поддержать центр предотвращения гибридных угроз здесь, в Одессе. Мы это рассматриваем как часть нашей обороны, В частности, речь идет об остановке незаконных денежных потоков, усилении энергетического сотрудничества и восстановлении кибербезопасности совместными усилиями. По словам Владимира Зеленского, российские военные планы указывают на этот регион "для создания хаоса" – город Одесса, а затем к границе с Молдовой и Румынией. Мы уже видели это раньше на Балканах, где Россия разжигала этнические конфликты, саботаж и даже попытки государственного переворота. Мы были свидетелями попыток манипулирования общественным мнением в Румынии с участием Москвы, Президент Черногории Яков Милатович подчеркнул важность проведения саммита как демонстрацию поддержки Украины. Он поддержал немедленное прекращение огня как "первый шаг к длительному и справедливому миру для Украины". По словам украинского президента, Европа должна делать больше для своей обороны, а США помнить, что дестабилизация в Европе втягивала американских солдат в разрушительные войны. НАТО скрепляет структуру безопасности Европы. И каждая европейская страна имеет право выбирать собственный путь безопасности. Будущий саммит НАТО должен это подтвердить, По словам Александара Вучича, Сербия остается приверженной международному праву в вопросах поддержки территориальной целостности "в пределах международно признанных границ". Он выразил надежду на рост сотрудничества с Украиной. У нас запланированы двусторонние переговоры с президентом Зеленским. Думаю, сможем решить некоторые наши вопросы по экономическому обороту, Румынский президент Никушор Дан отреагировал на информацию о якобы призыве людей, что будут воевать на территории Украины. Есть определенная грань между дезинформацией и свободой слова. Я думаю, что это новая тематика для каждого из нас – как реагировать за короткий промежуток времени и как реагировать на то, когда количество этой дезинформации такое значимое, Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил создать транспортный коридор, который соединит греческий порт Александруполис с Одессой через болгарскую Варну и румынскую Констанцу. Более того, проект можно предложить для финансирования со стороны ЕС. Это бы включило газовые трубопроводы, железную дорогу, электроэнергию. Это был бы проект, который создаст дополнительный коридор для Украины, чтобы транспортировать ваши товары гораздо быстрее через море, Украина готова сделать все для предотвращения энергетического кризиса в Приднестровье, из-за которого осуществлялось давление на Кишинев и Майю Санду. Непросто, но мы стоим рядом с Молдовой и будем продолжать, как бы нам трудно не было, Президент Молдовы Майя Санду рассказала о сотрудничестве с украинскими и румынскими спецслужбами, чтобы противодействовать гибридным выпадам России, в частности не допустить вмешательства страны-агрессора в предстоящие парламентские выборы. По ее словам, Молдова подготовила более 160 украинских саперов, способствовала транзиту зерна и предоставила энергетическое оборудование для восстановления украинской инфраструктуры. Мы знаем, что безопасность Украины – это безопасность Молдовы. Мы инвестируем в дороги, железные дороги и мосты, чтобы однажды они могли поддержать восстановление, Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна углубляет двустороннее сотрудничество, но не вмешивается в дела Украины. Кроме того, он предложил помощь в восстановлении, чтобы четко продемонстрировать украинцам поддержку. Я хотел бы получить вашу поддержку, господин президент Зеленский, чтобы мы могли взять один или два города или один небольшой регион, который мы могли бы возродить, По словам Зеленского, в этом году Украина требует четкого решения по переговорным кластерам, поскольку выполнила все условия. Блокирование прогресса только "теряет время" для всей Европы. Мы все разделяем одинаковый интерес к расширению ЕС и прочности НАТО. ЕС предоставляет Европе возможность конкурировать на мировом уровне. Без него европейские страны могут быть вытеснены другими крупными мировыми игроками, Благодарен всем лидерам и партнерам, которые собрались в Одессе на четвертый саммит "Украина – Юго-Восточная Европа". Ваше присутствие стало четким и общим сигналом против попыток России дестабилизировать наш регион и ослабить суверенитет в Европе, По словам Зеленского, такой формат сотрудничества важен, его следует развивать в дальнейшем. На повестке дня встречи 11 июня – региональная безопасность, устойчивость к гибридным угрозам, укрепление торговых и транспортных сетей, энергетическая безопасность, разминирование, послевоенное восстановление, реабилитация, оздоровление и поддержка военнослужащих, детей и ветеранов.
Албания поддержала евроинтеграцию Украины
– добавила она.
Словения заявила о солидарности с Украиной
– подчеркнула Файон.
Российские ультиматумы напоминают о темной эпохе господства СССР, – премьер Болгарии
– сказал политик.
Россия не остановится на Молдове, если не остановить ее в Украине, – Санду
– заявила Майя Санду.
Россия планирует захватить Одессу, а затем выйти к границе с Молдовой и Румынией, – Зеленский
– отметил президент.
Черногория поддержала немедленное прекращение огня
Зеленский прокомментировал предстоящий саммит НАТО
– добавил Владимир Зеленский.
Вучич и Зеленский договорились о двусторонних переговорах
– отметил Вучич.
Президент Румынии отреагировал на дезинформацию о призыве в армию
– подчеркнул он.
Премьер Греции предлагает создать транспортный коридор из Одессы
– подчеркнул Мицотакис.
Зеленский о российском давлении на Молдову
– сказал Зеленский.
Лидер Молдовы заявила о сотрудничестве спецслужб
– сказала Майя Санду.
Что заявил президент Сербии
– сказал он.
– заявил он.
Зеленский поблагодарил лидеров за участие
– отметил украинский президент.
Спикер парламента Албании Элиза Спиропали заявила о полной поддержке вступления Украины в ЕС и отметила ускорение процессов для всех кандидатов.
Россияне не интересуются миром. И мы только за справедливый мир, начинающийся с прекращения огня,
Министр иностранных дел Словении Таня Файон заявила о солидарности с Украиной и необходимости достижения мира на основе устава ООН. Она назвала главным приоритетом полное и безусловное прекращение огня.
Мы также продолжим поднимать осведомленность обо всех гражданских людях, которых удерживают, включая журналистов, о всех принудительно вывезенных детей, будем требовать их безопасного возвращения,
Но мы не видим с российской стороны какой-то воли предложить реальные условия прекращения огня. Они выдвигают условия, но они напоминают нам о темных временах советского господства,
По словам президента Молдовы, если не остановить Россию в Украине, страна-агрессор не остановится даже на Молдове.
Мы должны поддержать центр предотвращения гибридных угроз здесь, в Одессе. Мы это рассматриваем как часть нашей обороны,
В частности, речь идет об остановке незаконных денежных потоков, усилении энергетического сотрудничества и восстановлении кибербезопасности совместными усилиями.
По словам Владимира Зеленского, российские военные планы указывают на этот регион "для создания хаоса" – город Одесса, а затем к границе с Молдовой и Румынией.
Мы уже видели это раньше на Балканах, где Россия разжигала этнические конфликты, саботаж и даже попытки государственного переворота. Мы были свидетелями попыток манипулирования общественным мнением в Румынии с участием Москвы,
Президент Черногории Яков Милатович подчеркнул важность проведения саммита как демонстрацию поддержки Украины. Он поддержал немедленное прекращение огня как "первый шаг к длительному и справедливому миру для Украины".
По словам украинского президента, Европа должна делать больше для своей обороны, а США помнить, что дестабилизация в Европе втягивала американских солдат в разрушительные войны.
НАТО скрепляет структуру безопасности Европы. И каждая европейская страна имеет право выбирать собственный путь безопасности. Будущий саммит НАТО должен это подтвердить,
По словам Александара Вучича, Сербия остается приверженной международному праву в вопросах поддержки территориальной целостности "в пределах международно признанных границ".
Он выразил надежду на рост сотрудничества с Украиной.
У нас запланированы двусторонние переговоры с президентом Зеленским. Думаю, сможем решить некоторые наши вопросы по экономическому обороту,
Румынский президент Никушор Дан отреагировал на информацию о якобы призыве людей, что будут воевать на территории Украины.
Есть определенная грань между дезинформацией и свободой слова. Я думаю, что это новая тематика для каждого из нас – как реагировать за короткий промежуток времени и как реагировать на то, когда количество этой дезинформации такое значимое,
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил создать транспортный коридор, который соединит греческий порт Александруполис с Одессой через болгарскую Варну и румынскую Констанцу. Более того, проект можно предложить для финансирования со стороны ЕС.
Это бы включило газовые трубопроводы, железную дорогу, электроэнергию. Это был бы проект, который создаст дополнительный коридор для Украины, чтобы транспортировать ваши товары гораздо быстрее через море,
Украина готова сделать все для предотвращения энергетического кризиса в Приднестровье, из-за которого осуществлялось давление на Кишинев и Майю Санду.
Непросто, но мы стоим рядом с Молдовой и будем продолжать, как бы нам трудно не было,
Президент Молдовы Майя Санду рассказала о сотрудничестве с украинскими и румынскими спецслужбами, чтобы противодействовать гибридным выпадам России, в частности не допустить вмешательства страны-агрессора в предстоящие парламентские выборы.
По ее словам, Молдова подготовила более 160 украинских саперов, способствовала транзиту зерна и предоставила энергетическое оборудование для восстановления украинской инфраструктуры.
Мы знаем, что безопасность Украины – это безопасность Молдовы. Мы инвестируем в дороги, железные дороги и мосты, чтобы однажды они могли поддержать восстановление,
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна углубляет двустороннее сотрудничество, но не вмешивается в дела Украины. Кроме того, он предложил помощь в восстановлении, чтобы четко продемонстрировать украинцам поддержку.
Я хотел бы получить вашу поддержку, господин президент Зеленский, чтобы мы могли взять один или два города или один небольшой регион, который мы могли бы возродить,
По словам Зеленского, в этом году Украина требует четкого решения по переговорным кластерам, поскольку выполнила все условия. Блокирование прогресса только "теряет время" для всей Европы.
Мы все разделяем одинаковый интерес к расширению ЕС и прочности НАТО. ЕС предоставляет Европе возможность конкурировать на мировом уровне. Без него европейские страны могут быть вытеснены другими крупными мировыми игроками,
Благодарен всем лидерам и партнерам, которые собрались в Одессе на четвертый саммит "Украина – Юго-Восточная Европа". Ваше присутствие стало четким и общим сигналом против попыток России дестабилизировать наш регион и ослабить суверенитет в Европе,
По словам Зеленского, такой формат сотрудничества важен, его следует развивать в дальнейшем.
На повестке дня встречи 11 июня – региональная безопасность, устойчивость к гибридным угрозам, укрепление торговых и транспортных сетей, энергетическая безопасность, разминирование, послевоенное восстановление, реабилитация, оздоровление и поддержка военнослужащих, детей и ветеранов.