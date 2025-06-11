Что будет, если не остановить Россию в Украине: главные заявления лидеров с саммита в Одессе

В среду, 11 июня, в Одессе состоялся саммит "Украина – Юго-Восточная Европа". В нем приняли участие украинские высокопоставленные чиновники, а также представители стран Балканского региона.

В частности, Румынии, Сербии, Словении, Молдовы, Болгарии, Хорватии, Греции, Албании и Северной Македонии. Главные заявления лидеров собрал 24 Канал.

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О чем заявили на саммите