Ситуация сложная: на саммите G7 мировые лидеры сосредоточатся на 2 ключевых вопросах

В Канаде 15 июня начался саммит G7, который проходит на фоне обострения международных конфликтов, которые могут перерасти в глобальное противостояние. Лидеры стран, которые прибудут на мероприятие, прежде всего будут обсуждать эти горячие проблемы.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу о вопросах, которые будут подниматься на саммите G7. Во время мероприятия в Канаде, как сообщил представитель Белого дома, должна состояться встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

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Попробуют замириться с диктаторами

Клочок отметил, что все участники саммита должны обсуждать насущный вопрос – ситуацию на Ближнем Востоке.

Судя по последним сообщениям, Израиль не собирается останавливаться и может прибегнуть к очень серьезным атакам по территории Ирана. Эти меры могут привести в конечном итоге к смене режима.

Впрочем, лидеры стран "Большой семерки", которые будут присутствовать в Канаде, понимают, что нужно принимать определенные решения по ситуации на Ближнем Востоке,

– подчеркнул он.

Если до начала саммита Европа предлагала санкции только в отношении России, чтобы к ним присоединялись разные страны, то теперь стоит вопрос, что делать с Ближним Востоком. Европейцы преимущественно стремятся поддерживать в этом конфликте Израиль и осуждать режим Ирана, который намерен производить ядерное оружие.

Однако они пытаются смотреть на эту историю через призму военной операции Израиля против Сектора Газа, против ХАМАС, который также спрятался среди гражданского населения и терроризирует эту страну. Поэтому ситуация на Ближнем Востоке, действительно, крайне сложная,

– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Также среди интриг саммита, по его мнению, удастся ли руководству Европейского Союза и лидерам стран "Большой семерки" убедить Дональда Трампа присоединиться к более действенным шагам по прекращению российско-украинской войны.

Также европейцы стремятся примириться с диктаторским режимом Ирана, чтобы война не распространялась дальше на Ближнем Востоке.

Однако замириться с диктаторами – дело очень неблагодарное. Мы убедились в этом сами. Примирение с Путиным лишь провоцирует его на большую эскалацию,

– уверен Валерий Клочок.

Эммануэль Макрон отмечает, что Соединенные Штаты Америки должны присоединиться к санкциям, а также, имея возможность давить на Израиль в виде военной помощи, повлиять на него о начале переговоров о прекращении их военной операции.

Однако Израиль, по мнению руководителя Центра общественной аналитики "Вежа", не намерен так делать. Так же Украина была готова прекратить огонь, но Россия на это шла.

Поэтому на саммите G7 будут рассматриваться 2 вопроса: 18-й санкционный пакет против России, который предлагает сегодня Европа, и что делать с Ближним Востоком.

Отметим, что по мнению политолога Игоря Чаленко, один из вопросов, который могут обсудить на саммите G7 Зеленский и Трамп, это – остановка деструктивных процессов, происходящих в Белом доме. В частности, речь идет о перенаправлении 20 тысяч ракет для ПВО, предназначенных для Украины, на Ближний Восток.

Чаленко считает, что сейчас Украине нужна "четкая, стабильная позиция руководства Соединенных Штатов – в частности президента Трампа".