На саммите СНГ для Путина произойдет что-то неприятное, – Пионтковский
26 декабря в Санкт-Петербурге стартовал неформальный саммит глав стран СНГ. Однако о "содружестве" больше не говорится.
Даже последний верный путинский пес Николай Пашинян нашел в себе мужество навсегда закрыть вопрос, отказавшись подписывать итоговую декларацию ОДКБ. Об этом 24 канала сказал российский публицист из США Андрей Пионтковский.
Интересно Фантомная имперская боль: как у Путина и россиян появился комплекс неполноценности
Окончательный развал империи
"Украина еще не довела до конца борьбу за собственную независимость, но она уже освободила все страны СНГ", – отмечает Пионтковский.
В частности, Казахстан теперь говорит с Россией совсем по-другому. Стоит вспомнить мощную оплеуху Владимиру Путину от Касыма-Жомарта Токаева на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге, а также гарантии территориальной целостности от Китая.
Что-то произойдет на этом саммите, неприятное для Путина. Проводить его после унижения на прошлом – это глупость,
– считает публицист.
В Астане, напоминает он, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Берды Мухаммед объясняли Путину, что не стоит обращаться с ними как с союзными республиками. Они отмечали, что давно не являются союзниками.
Пионтковский напомнил, что ранее США опасались последствий неуправляемого развала Советского Союза. Президент Джордж Буш призвал украинцев не поднимать вопрос о независимости, мол, будет прекрасно житься в обновленном Советском Союзе при Горбачеве. Из этого страха потом вырос "Будапештский меморандум".
Именно американцы заставили Украину, Беларусь и Казахстан сдать ядерное оружие,
– акцентировал Пионтковский.
Тогда происходила только половина распада, говорит публицист, во многом понарошку. Москва сохранила огромное влияние на всем постсоветском пространстве. А сейчас происходит настоящий необратимый распад этой империи.
По словам Пионтковского, первым на Кавказе от российского влияния освободился Азербайджан, благодаря чему и выиграл вторую Карабахскую войну. Он проявил независимость, обрел нового политического союзника и поставил Армению в очень тяжелое положение. Премьер-министр страны Николай Пашинян уже поставил вопрос об окончательном выходе из ОДКБ и СНГ, если до 12 января Лачинский коридор не будет разблокирован.
Конец СНГ, ОДКБ, новая система безопасности в Европе – все это уже победа ВСУ,
– уверяет публицист.
Кроме того, во многом изменился Запад. Пионтковский вспомнил июнь 2021 – саммит Путина и Байдена в Женеве. "Байден как попугай повторяет за Путиным, что Зеленский должен выполнять "Минские соглашения". На следующий день президента США встретили очень жесткие заголовки: "Путин получил от Байдена все, что хотел". Это написали CNN и The Washington Post, казалось бы, органов демократической партии. Поэтому длительный процесс изменений тогда был запущен.
Спасут ли Путина деньги
- Очевидно, что крах России неизбежен. По мнению российской оппозиционной журналистки Ольги Романовой, это произойдет в 2023 или 2024 году. Она подчеркнула, что для мирового сообщества есть определенные риски. Дело в том, что у страны-агрессора есть ядерное оружие, и после распада России придется иметь дело "не с одним негодяем, а, возможно, с десятком маленьких негодяев".
- Сколько бы Путин не заливал деньгами свое окружение и так называемую "элитку москвичей", уверяет оппозиционер, в любом случае это все развалится. Однако скорее причиной станут не протесты. Безусловно, ближайшее окружение сейчас ненавидит диктатора. Деньги деньгами, однако у них забрали возможности выехать и иметь будущее.
- "Население это увидит и скажет "Умер Максим – и черт с ним" и будут хвалить нового царя", – добавила Романова.