Больше всего такой союз не понравился бы российскому президенту Владимиру Путину. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал российский экономист Владислав Иноземцев.
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"Я считаю, что самым неприятным для России могло бы стать создание серьезного взаимодействия между Лондоном, Киевом и Анкарой", – подчеркнул Иноземцев.
Он пояснил, что Великобритания сейчас ищет новое место в международных отношениях. Ведь после Brexit она стала краем Европы и не нашла себя в мировой политике нового времени.
Создание альтернативной организации
Российский экономист считает, что стоит создать альтернативное объединение – как расширенная Европейская ассоциация свободной торговли.
На мой взгляд, было бы очень интересно обсудить вопрос о том, можно ли создать расширенную Организацию свободной торговли под руководством Великобритании с Норвегией, Швейцарией, Украиной, Молдовой, Турцией, возможно, странами на Балканах, которые не вошли в ЕС.
Такая организация была бы выгодна всем
Иноземцев считает, что такая организация была бы выгодна всем. Прежде всего это было бы хорошо для Европы, ведь она не будет думать о скором вступлении Украины.
"Это было бы выгодно и Великобритании, потому что у нее новая роль в мире. Это было бы интересно и Турции. Потому что она бы прислала "плевок" в адрес ЕС, который 50 лет не мог ее принять", – отметил Иноземцев.
Что такое Европейская ассоциация свободной торговлиЭто зона свободной торговли, которая объединяет Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Согласно договоренностям, государствам-членам обеспечивается режим свободной торговли товарами и услугами, и гарантируется свободное движение капиталов и физических лиц. Организацию создали по инициативе Великобритании в 1960 году.
Визит Джонсона и Эрдогана в Украину: главное
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Украину 1 февраля 2022 года.
- Он утвердил о полной поддержке целостности и суверенитета нашего государства.
- Стало известно, что государство выделит Украине против агрессии России почти 120 миллионов долларов. Кроме этого, мы должны получить 2 миллиарда фунтов на инфраструктуру и энергетику.
- Украину 3 февраля посетил президент Турции Реджеп Эрдоган. Во время его визита страны подписали соглашение о свободной торговле.
- Эрдоган выразил поддержку нашему государству и сделал ряд заявлений. Например, сообщил, что готов быть посредником для проведения встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.
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