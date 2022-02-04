Найбільше такий союз не сподобався б російському президенту Володимиру Путіну. Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів російський економіст Владислав Іноземцев.

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"Я вважаю, що найнеприємнішим для Росії могло б стати створення серйозної взаємодії між Лондоном, Києвом та Анкарою", – наголосив Іноземцев.

Він пояснив, що Велика Британія зараз шукає нове місце у міжнародних відносинах. Адже після Brexit вона стала окраїною Європи і не знайшла себе у світовій політиці нового часу.

Довідка. Вихід Великої Британії із Європейського Союзу називають Brexit. Після цього сторони підписали торговельну угоду.

Створення альтернативної організації

Російський економіст вважає, що варто створити альтернативне об'єднання – як розширена Європейська асоціація вільної торгівлі.

На мій погляд, було б дуже цікаво обговорити питання про те, чи можна створити розширену Організацію вільної торгівлі під керівництвом Великої Британії із Норвегією, Швейцарією, Україною, Молдовою, Туреччино, можливо, країнами на Балканах, які не увійшли в ЄС. Владислав Іноземцев Російський економіст

Така організація була б вигідна всім

Іноземцев вважає, що така організація була б вигідно всім. Насамперед це було б добре для Європи, адже вона не думатиме про швидкий вступ України.

"Це було б вигідно і Великій Британії, тому що вона має нову роль у світі. Це було б цікаво і Туреччині. Тому що вона б надіслала "плювок" в адрес ЄС, який 50 років не міг її прийняти", – зауважив Іноземцев.

Що таке Європейська асоціація вільної торгівлі Це Це зона вільної торгівлі , яка поєднує Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію і Швейцарію. Згідно з домовленостями, державам-членам забезпечується режим вільної торгівлі товарами та послугами і гарантується вільний рух капіталів та фізичних осіб. Організацію створили за ініціативою Великої Британії у 1960 році.

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