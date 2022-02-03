"Найти сложный баланс между НАТО и Москвой" – с таким заголовком вышла статья издания The Guardian о визите Эрдогана в Украину. Это прекрасная характеристика, ведь именно сейчас Эрдоган пытается сделать Турцию главным посредником между Украиной и Россией.

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Турция не будет играть на руку России

С одной стороны, в НАТО критикуют Эрдогана за то, что он купил у России ЗРК С-400, а с другой – Кремль критикует Эрдогана за то, что тот продал Украине беспилотники Bayraktar.

Но как бы там ни было, в Вашингтоне серьезно относятся к перспективе посредничества именно Анкары между Москвой и Киевом. Накануне визита, советники Байдена и Эрдогана детально обсудили и скоординировали совместную программу по сдерживанию Путина.

Это значит, что Эрдоган точно не станет отступать от общей позиции НАТО относительно ответа на требования Кремля.

В этом свете понятно, почему Москва так и не ответила на предложение перенести переговоры по Донбассу из Минска в Стамбул. Там понимают, что Турция не будет играть на руку России, а вот украинская сторона уже выразила такую готовность.



Реджеп Эрдоган прибыл в Украину / Фото Офиса Президента

Турция укрепляет военное сотрудничество

Но посредничество – это не единственный вопрос, который Эрдоган приехал решить в Киеве. Турция активно укрепляет с Украиной военное сотрудничество.

Начнем с того, что накануне визита Эрдогана в Киев, компания Bayraktar Savunma заявила, что в производстве следующего поколения ее дронов будут использоваться исключительно двигатели украинского гиганта "Мотор Сич".

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Это была предпосылка к тому рамочному соглашению, которое прилетел подписать Эрдоган.

Турецкие беспилотники Bayraktar будут производиться в Украине – это результат соглашения, которое закрепляет, что в нашей стране будет построен завод по производству дронов Bayraktar, а также будет создан центр по обучению летчиков для управления беспилотниками разного типа.

Подчеркиваю – это уже не меморандум, а официальное соглашение. Помните, как в 2021 году Bayraktar перепугали Кремль? Теперь их будут создавать в Украине.

К тому же Эрдоган и Зеленский обсудили возможность тесного сотрудничества между ВМФ двух стран для совместного обеспечения безопасности в Черном море.

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Страны подписали важное соглашение

Но, как говорится, не только военное сотрудничество укрепляется между Украиной и Турцией, а и экономическое. Президенты Зеленский и Эрдоган подписали историческое соглашение о создании зоны свободной торговли. Сейчас попробую просто объяснить, что значит это соглашение.

Первое – Украина экспортирует в Турцию более 10 тысяч категорий товаров и по всем вынуждена платить таможенную пошлину.

Отныне никакой пошлины для украинских товаров в Турции нет. Это позволит экспортировать еще больше продукции, что повлечет за собой развитие предприятий, а это рабочие места и приток валюты в страну.

Все в плюсе. Турция получает приблизительно такие же условия, но здесь обозначу, что в товарообороте между двумя странами преобладает именно украинский экспорт.

Второе –Турция упрощает доступ украинским компаниям к турецкому рынку услуг. Это значит, что наши компании могут легко открывать в Турции филиалы и работать наравне со всеми.

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Третье – в переходной период Украинское правительство обязуется помочь нашим производителям нарастить объемы производства.

Четвертое – Россия ведет против Украины не только вооруженную войну, но и торговую. Она часто блокирует передвижение кораблей в Черном море.

Но когда Турция максимально заинтересована в украинских поставках и даже зависит от них, это значит, что любой выпад России против Украины в Черном море будет восприниматься враждебно уже и Турцией.

Резюмируя, визит Эрдогана, без преувеличения, знаковый, ведь он принес не просто сотрудничество в сфере торговли, а сильного союзника в сложные времена. Уже традиционное "Слава Украине" из уст Эрдогана тому подтверждение.