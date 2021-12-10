Самого ужасного сценария не произошло, – экс-посол США в России о переговорах Байдена и Путина

Джо Байден провел переговоры с Владимиром Путиным из-за обострения возможного нападения на Украину. По итогам разговора худшего не произошло.

Об этом в программе Сергея Лещенко "Что это было?" На 24 канале сообщил экс-посол США в России Майкл Макфол. Он добавил, что весомых сдвигов в ситуации не произошло.

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"Самого ужасного варианта не произошло. Не было договоренностей или нового договора по безопасности, которого многие ожидали в США. И слава Богу", – подчеркнул Макфол.

Разговор Джо Байдена и Владимира Путина состоялся 7 декабря в видеоформате. Переговоры продолжались более 2 часов и были закрытыми.

Однако, по его словам, добиться чего-то тоже не удалось. Байден и Путин не договорились на переговорах, поэтому ситуация будет продолжаться. В то же время экс-посол отметил, что в диалоге президентов был плюс.

Байден сказал, что в случае вторжения (в Украину – 24 канала) будет серьезная реакция. Это хорошо. Жаль, что ее не было раньше, но все равно это хорошо. Однако ответа от Путина нет. Майкл Макфол Экс-посол США в России

Программа "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео

Главные тезисы переговоров