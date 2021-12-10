Самого ужасного сценария не произошло, – экс-посол США в России о переговорах Байдена и Путина
Источник:24 канал
Джо Байден провел переговоры с Владимиром Путиным из-за обострения возможного нападения на Украину. По итогам разговора худшего не произошло.
Об этом в программе Сергея Лещенко "Что это было?" На 24 канале сообщил экс-посол США в России Майкл Макфол. Он добавил, что весомых сдвигов в ситуации не произошло.
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"Самого ужасного варианта не произошло. Не было договоренностей или нового договора по безопасности, которого многие ожидали в США. И слава Богу", – подчеркнул Макфол.Обратите внимание! Разговор Джо Байдена и Владимира Путина состоялся 7 декабря в видеоформате. Переговоры продолжались более 2 часов и были закрытыми.
Однако, по его словам, добиться чего-то тоже не удалось. Байден и Путин не договорились на переговорах, поэтому ситуация будет продолжаться. В то же время экс-посол отметил, что в диалоге президентов был плюс.
Байден сказал, что в случае вторжения (в Украину – 24 канала) будет серьезная реакция. Это хорошо. Жаль, что ее не было раньше, но все равно это хорошо. Однако ответа от Путина нет.
Программа "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео
Главные тезисы переговоров
- Глава Белого дома выразил российскому президенту обеспокоенность США и стран-союзников по поводу эскалации вооруженных сил России вблизи границы Украины.
- Байден пригрозил сильными экономическими и другими мерами при вторжении в Украину, которые в СМИ назвали "ядерным вариантом".
- Кроме того, на требования Путина предоставить гарантии нерасширения НАТО Байден заявил, что никто не имеет права диктовать Альянсу, кому становиться его членами.
- В итоге президент США призвал Путина к деэскалации и переговорам дипломатическим способом.
- Между тем, в Белом доме до сих пор не знают, принял ли Путин решение о нападении на Украину.