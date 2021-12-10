Про це у програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі повідомив експосол США в Росії Майкл Макфол. Він додав, що вагомих зрушень у ситуації не відбулось.
До теми Завершились двогодинні перемовини Путіна та Байдена: підсумки розмови
"Найжахливішого варіанту не сталось. Не було домовленостей чи нового договору щодо безпеки, якого багато хто очікував в США. І слава Богу", – підкреслив Макфол.
Однак, за його словами, досягнути чогось також не вдалось. Байден та Путін не домовились під час переговорів, тому ситуація продовжуватиметься. Водночас експосол відмітив, що у діалозі президентів таки був плюс.
Байден сказав, що у разі вторгнення (в Україну – 24 канал) буде серйозна реакція. Це добре. Шкода, що її не було раніше, але все одно це добре. Однак відповіді від Путіна немає.
Програма "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео
Головні тези перемовин
- Глава Білого дому висловив російському президенту занепокоєність США та країн-союзників щодо ескалації збройних сил Росії поблизу кордону України.
- Байден пригрозив сильними економічними та іншими заходами у разі вторгнення в Україну, які у ЗМІ назвали "ядерним варіантом".
- Крім того, на вимоги Путіна надати гарантії щодо не розширення НАТО Байден заявив, що ніхто не має права диктувати Альянсу, кому ставати його членами.
- У підсумку президент США закликав Путіна до деескалації та переговорів у дипломатичний спосіб.
- Тим часом у Білому домі досі не знають, чи прийняв Путін рішення щодо нападу на Україну.