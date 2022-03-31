Самой горячей точкой на Харьковщине является Изюм: там продолжаются бои и постоянные обстрелы

Российские оккупанты, которые ворвались на Харьковщину, действуют максимально хаотично, поэтому спрогнозировать их поведение довольно сложно. И даже несмотря на это, украинские Вооруженные силы удачно удерживают позиции.

Об этом в новом обращении к горожанам рассказал глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов. Он отметил, что по состоянию на 31 марта самой горячей точкой борьбы остается Изюм.

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Ситуация в Изюме

По словам Синегубова, в Изюме продолжаются ожесточенные бои, слышны постоянные обстрелы.

Мы ежедневно работаем над открытием "зеленых" коридоров. Но пока Россия не дает нам такой возможности,

– подчеркнул он.

Город критически нуждается в гумпомощи, поскольку жители, которые не успели эвакуироваться, остались без базовых вещей.

Смотрите обращение Синегубова за 31 марта:

Напомним, ранее Денисенко рассказал, что Изюм – стратегически важный объект, захват которого был прописан в стартовой тактике оккупанта. Из-за того, что враг не корректирует процесс, российские солдаты делают то же самое, что задумали себе еще в первый день наступления.

Почему за Изюм идут ожесточенные бои: смотрите объяснение Денисенко