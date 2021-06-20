Самокаты в городе: почему с ними много проблем и ждать ли отдельных законов

Проблема с самокатами в Украине становится все острее. Несмотря на то, что этот вид транспорта призван быть экологичным, мобильным и удобным, при этом он оказывается опасным для всех участников движения.

Осложняет ситуацию и то, что инфраструктура украинских городов совсем не приспособлена для такого вида транспорта, а в законодательстве вообще не определен правовой статус электросамокатов. Рассказываем о том, в чем заключается проблема с электросамокатами в Украине и как ее можно решить.

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Как хотят изменить законодательство

Скандалов вокруг электросамокатов становится все больше. Например, серьезного огласку получил недавний конфликт между известным как Майкл Щур телеведущим Романом Винтонивым и парнем на самокате. Журналист и водитель самоката не пришли к согласию, кто кого должен был пропустить на пешеходном переходе, из-за чего и выясняли отношения.

Также очередной случай травмирования во время катания на арендованном самокате известной компании Bolt произошел вечером 9 июня возле Мариинского парка. Жительница Киева Алиса Полищук пострадала из-за неисправности тормозов транспортного средства.

Летом в городах становится все больше электросамокатов, моноколес, сегвеев и других разновидностей легкого персонального транспорта (ЛПТ). Также во время локдауна и полного закрытия общественного транспорта люди активнее стали пользоваться самокатами, ведь это позволяло быстро добраться до нужной точки. Но, несмотря на популярность, ни инфраструктура, ни законодательство до сих пор не смогли приспособиться.

По действующему законодательству, электросамокаты не является транспортом, а их пользователи не являются участниками дорожного движения. По факту, сейчас все, кто пользуется ЛПТ, находятся вне правового поля, ведь в законодательстве не прописаны их правила и права. В Верховной Раде лежит законопроект № 3023 о легализации таких видов транспорта, пока что его приняли в первом чтении, а сейчас документ дорабатывают в транспортном комитете.

В законопроект №3023 хотят выделить новую категорию участников дорожного движения – пользователи персонального легкого электротранспорта и пространство для их движения. Согласно с ним, легкий персональный транспорт – это транспортные средства, которые используются для перевозки человека и имеют вес до 50 кг.

Кроме самокатов, как электрических, так и обычных, к ЛПТ причисляют более 12 наименований гаджетов: в частности сегвеи, моноколеса, ролики и электроролики, гироскутеры, гироборды и т.д.

Самокаты до сих пор находятся вне закона / Фото Pixabay

В документе сказано, что водителям таких транспортных средств предоставят право ездить по велосипедным дорожкам или по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине. Также предлагают запретить пользователям легкого персонального транспорта перевозить пассажиров, пользоваться мобильным телефоном, держа его в руке, и управлять ЛПТ в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Но в законопроекте не установили минимальный возраст, с которого можно пользоваться ЛПТ, а также не указали максимально разрешенную скорость.

Как за границей

Богдан Лепявко, председатель U-Cycle, ОО "Ассоциация велосипедистов Киева", рассказывает, что во многих странах уже ввели соответствующие нормативы для того, чтобы урегулировать движение ЛПТ. Также во многих странах независимо от формы государственного устройства часть регуляции происходит на уровне городов. В некоторых странах (США, Колумбия) это происходит из-за нехватки национальных норм. В других (Испания, Великобритания, Новая Зеландия) национальное законодательство предусматривает передачу определенных решений на местный уровень. Это обусловлено подходом к микромобильности как к части городской транспортной системы, а следовательно городам предоставляются возможности более гибкого регулирования использования микромобильности.

Почти во всех рассматриваемых странах (Франция, Германия, Великобритания, Испания, Польша, Австрия и т.д.) присутствует определение средств микромобильности, что содержит ограничения максимальной конструктивной скорости движения устройства, обычно это 20 или 25 км/час. Верхний предел мощности при этом колеблется от 250 Вт (Швеция) до 1 кВт (Эстония). В некоторых странах есть исключение для самобалансирующихся устройств, самый высокий предел для них существует в Германии (1400 Вт). Допустимые пределы массы колеблются между 45 и 55 килограммами,

– говорит эксперт.

Кроме этого практически во всех странах запрещено использование устройств в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также использование электронных устройств и наушников во время движения. В некоторых странах и городах существуют дополнительные практики для предотвращения управления в состоянии опьянения – например, прокатные самокаты в вечернее время суток «выключаются» в районах городов, где находится много баров и ресторанов.

Также в рассматриваемых странах и городах запрещено движение по тротуару из-за опасности для пешеходов. В странах, где это разрешено, скорость движения по тротуару должна быть близкой к скорости пешеходов и составлять 5-8 км/ч. Самая высокая скорость по тротуару из рассмотренных примеров замечена в Барселоне – разрешено 10 км/ч, но с условием замедления при приближении к пешеходам,

– пояснил Лепявко.

А минимальный возраст пользователей составляет от 12 до 18 лет. В странах, где эта граница ниже, присутствуют дополнительные условия: сопровождение взрослых или же наличие специального детского удостоверения (аналогично практик использования велосипедов в этих странах).

Для нормального функционирования самокатов нужно развивать инфраструктуру / Фото Pixabay

Как в Украине решить проблемы с самокатами

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, говорит, что главная проблема заключается в том, что ездят на самокатах по тротуарам, что препятствует движению пешеходов. Есть случаи наездов и травм. Предприятия, которые предлагают самокаты в аренду, часто не следят за их техническим состоянием, не проводят необходимый ремонт.

Это приводит к травмам, как пешеходов, так и тех кто катается на самокатах. Власти должны принять меры и установить правила использования нового вида транспортных средств. Нужно выделить отдельные дорожки для велосипедов и самокатов, чтобы они не мешали пешеходам. Также нужно обязать компании, которые сдают самокаты в аренду, поддерживать их надлежащее техническое состояние,

– говорит Хмелевский.

Богдан Лепявко предлагает ввести дополнительную категоризацию этих устройств – электросамокаты, которые можно определить как двухколесное транспортное средство с наличием руля и рулевого колеса, и самобалансирующие устройства (куда входят гироборды, моноколеса, сегвеи и тому подобное).

Предлагается ввести предельные параметры для попадания транспортных средств в категорию микромобильности по скорости, мощности, массе. Максимальную конструктивную скорость таких устройств определить на уровне 25 км/ч, несмотря на их возможное использование на велосипедной инфраструктуре, в парках и пешеходных зонах,

– говорит Лепявко.

Также предлагается запретить движение по тротуару, или же ограничить там скорость до 10 км/ч. А вот на местном уровне нужно создать связную и безопасную велосипедную инфраструктуру. Стабильное выделение финансирования (возможно, предусмотреть в бюджете определенный процент на это), создание безбарьерного пространства, выделение отдельной должности или отдела в структуре исполнительных органов местной власти, целью которых стал бы развитие велосипедной инфраструктуры и повышение безбарьерности.