"Мы хирургически сработали": Малюк рассказал, как удалось поразить российский А-50 в Мачулищах

В прошлом году, 26 февраля 2023 года, на белорусском аэродроме "Мачулищи" прогремели взрывы, а российский самолет А-50 был поврежден. Поразить вражеский борт удалось двумя ударными дронами.

Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк в интервью Елене Фроляк. Он назвал эту спецоперацию "хирургическим срабатыванием", передает 24 Канал.

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Система самолета навсегда выведена из строя

Малюк рассказал, что СБУ имеет много направлений работы. Одно из них – диверсионное. Так, успешной диверсионной операцией СБУ было повреждение самолета А-50 на белорусском аэродроме "Мачулищи". Тогда его удалось поразить двумя ударными дронами.

В работе СБУ много направлений, в том числе и диверсионное. Здесь мы можем много рассказывать. Как пример – в Беларуси отработали аэродром в Мачулищах, российский самолет А-50, который осуществлял глубокую радиолокационную разведку. Он был соответственно диверсионно отработанный,

– рассказал глава СБУ.

Он также добавил, что радиолокационная система А-50 была навсегда выведена из строя. Малюк добавил, что поражение российского самолета в Мачулищах было "хирургическим".

"Мы хирургически сработали по антенне. Оперативный состав на своем сленге называет ее "сковородкой", потому что она имеет форму тарелки. Два наши ударные дроны нанесли успешное огневое поражение", – раскрыли детали в СБУ.

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