"Мы хирургически сработали": Малюк рассказал, как удалось поразить российский А-50 в Мачулищах
В прошлом году, 26 февраля 2023 года, на белорусском аэродроме "Мачулищи" прогремели взрывы, а российский самолет А-50 был поврежден. Поразить вражеский борт удалось двумя ударными дронами.
Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк в интервью Елене Фроляк. Он назвал эту спецоперацию "хирургическим срабатыванием", передает 24 Канал.
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Система самолета навсегда выведена из строя
Малюк рассказал, что СБУ имеет много направлений работы. Одно из них – диверсионное. Так, успешной диверсионной операцией СБУ было повреждение самолета А-50 на белорусском аэродроме "Мачулищи". Тогда его удалось поразить двумя ударными дронами.
В работе СБУ много направлений, в том числе и диверсионное. Здесь мы можем много рассказывать. Как пример – в Беларуси отработали аэродром в Мачулищах, российский самолет А-50, который осуществлял глубокую радиолокационную разведку. Он был соответственно диверсионно отработанный,
– рассказал глава СБУ.
Он также добавил, что радиолокационная система А-50 была навсегда выведена из строя. Малюк добавил, что поражение российского самолета в Мачулищах было "хирургическим".
"Мы хирургически сработали по антенне. Оперативный состав на своем сленге называет ее "сковородкой", потому что она имеет форму тарелки. Два наши ударные дроны нанесли успешное огневое поражение", – раскрыли детали в СБУ.
Повреждение А-50 в Мачулищах: что известно
- Около 08:30 – 09:00 26 февраля 2023 года на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси прогремели взрывы. Сначала детали были неизвестны и в сети писали только о том, что в Мачулищах правоохранители начали проверку.
- Впоследствии белорусские телеграм-каналы сообщили, что под ударом оказался военно-транспортный самолет России. Тип борта сначала не уточняли, и только к вечеру появилась информация, что поразили самолет дальнего радиолокационного слежения А-50.
- Белорусские СМИ сообщали, что повреждения очень серьезные и самолет уже никуда не полетит. Так, в результате обоих взрывов повреждены переднюю и центральную части самолета, а также авионику и антенну радара. К слову, стоимость А-50 достигает около 330 миллионов долларов.
- Стоит добавить, что Россия потеряла еще 2 самолета А-50 в январе – феврале 2024 года. Так, 14 января над акваторией Азовского моря украинские военные нанесли удары по двум российским бортам А-50 и Ил-22. 23 февраля ВСУ также не замедлили поздравить оккупантов с "Днем защитника отечества", и подарили им еще один сбитый А-50.