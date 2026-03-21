Очень важные "глаза": авиаэксперт объяснил, почему уничтожение самолета А-50 болезненно для России

Генштаб подтвердил, что во время удара 17 марта по авиаремонтному заводу в Новгородской области там находился российский самолет А-50, который способен отслеживать цели на расстоянии до 400 километров. Украина уже уничтожила по меньшей мере 2 А-50У, которые являются модернизацией А-50.

Авиационный эксперт Константин Криволап объяснил 24 Каналу, что после уничтожения россияне перестали использовать А-50 против Украины.

Смотрите также: В Мариуполе российский пункт управления взлетел в воздух: СОУ ударили по ряду вражеских объектов

Сколько самолетов А-50У осталось у России?

Обратите внимание! А-50 может обнаружить бомбардировщики на расстоянии до 650 километров. Его создали в 1989 году для обнаружения и сопровождения воздушных сил, а также оповещения. По данным открытых источников, стоимость такого самолета составляет 330 миллионов долларов.

А-50 создан на базе транспортного самолета Ил-76. Всего их изготовили около 12 единиц, и часть из них уже вышла из строя из-за возраста. Украина уже поражала оба завода, специализирующихся на их ремонте, – в Новгородской области и в Таганроге.

Модернизированная версия А-50У, с современной электроникой, была изготовлена только в 7 экземплярах компанией "Алмаз-Антей". Один из этих самолетов Украина повредила на аэродроме в Мачулищах, а второй уничтожила зимой 2024 года, предположительно с помощью старого зенитного комплекса С-200.

До сих пор непонятно, как С-200 сбил этот самолет, ведь по характеристикам система не должна была сработать. Причем экипажи заметили ракеты в последний момент, когда было уже поздно. Сейчас А-50У осталось 4 самолета, и пока точно неизвестно, был ли поражен именно А-50У, или более старая версия,

– объяснил Криволап

Самолет А-50У является фактически летающим командным пунктом, который способен обнаруживать цели на расстоянии до 400 километров и одновременно сопровождать около 100 объектов, хотя по официальным данным – 200.

На борту постоянно действует команда из 9 – 12 операторов, есть даже комната для отдыха. После того как из самолета убрали советское оборудование, свободного места стало больше.

"Это не лучший самолет своего класса, потому что вместо электронного управления лучом там стоит технологически устаревшая вращающаяся шайба. В остальном это неплохой дальнобойный разведчик", – сказал Криволап.

Что еще известно о потерях врага?