Сильный град разбил самолет, летевший в Вену, с пассажирами на борту: шокирующее фото
Источник:Bild
Австрийский самолет Airbus A320, который летел в Вену, попал под масштабный шторм. В результате непогоды воздушное судно было разбито.
Журналисты немецкого издания Bild сообщили, что в результате непогоды в полете у самолета было разбито лобовое стекло и сломана носовая часть. Во время этого внутри самолета находились пассажиры.
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Град разбил самолет во время полета
Самолет Airbus A320, принадлежащий австрийской авиакомпании Austrian Airlines, выполнял рейс из Майорки в Вену. Воздушное судно попало под сильный град, который пробил лобовое стекло и разрушил носовую часть самолета. В результате пилотам пришлось садиться в аэропорту Вены вслепую.
Пассажиры, в свою очередь, смогли оценить масштабы проблем только после приземления.
Мы летели через грозовой фронт. Примерно за полчаса до посадки внезапно ощущалась сильная тряска,
– рассказал пассажир Марсель Х австрийской газете Kronen.
Град разбил самолет во время полета / Фото Bild
Как стало известно, пилот подал диспетчерам сигнал бедствия после того, как град разбил лобовое стекло. Служба управления полетами подтвердила факт инцидента: там объяснили, что грозового фронта, в который попал рейс по дороге в Вену, не было видно.
Ранее в Париже молния "прошила" самолет в небе
- Париж 12 мая накрыла мощная непогода. Во время грозы очевидцы увидели, как молния ударила в самолет, когда он пролетал над легендарной Эйфелевой башней.
- На фотографиях видно, как самолет попал в линию электрического разряда. Во время инцидента, к счастью, никто из людей не пострадал.
- В то же время эксперты заявили, что инциденты, связанные с ударами молнии, не считаются серьезными испытаниями для пассажиров и пилотов. Это связано с тем, что все самолеты должны быть сертифицированы как устойчивые к молниям, благодаря наличию громоотводов в разных частях самолета. Таким образом металлический корпус самолетов служит защитой для людей внутри и они даже не осознают, что случилось.
- Кроме того, французские метеорологи рассказали, что воскресенье, 12 мая, стало "самым грозовым" днем во Франции в 2024 году. По всей стране зафиксировали почти 22 тысячи вспышек молний.