В российской Якутии самолет упал сразу после взлета. Пилот пытался вернуться на аэродром, однако не успел, и вражеский Ан-3 упал возле города Ольокминск.

РосСМИ написали, что на борту были пассажиры и экипаж. Выжили не все пассажиры.

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Что известно о падении Ан-3 россиян

Российские спасатели сообщили, что самолет Ан-3 АК "Борус" упал в лесном массиве в 1,5 километрах от города Ольокминск.

На борту самолета находилось 5 человек, из них 3 экипажа, 2 пассажира. В результате аварии 1 пассажир погиб,

– отметили в России.

Одно из российских изданий сообщило, что борт летал по маршруту Ольокминск – Железногорск-Илимский – Усть-Кут. Тем не менее:

ориентировочно в 7 утра, когда самолет взлетал из аэропорта города Ольокминск, у него отказал двигатель;

пилот решил совершить экстренную посадку в аэропорту вылета, однако долететь до него он не успел – самолет упал за 1,5 километра от города.



Россия показала место падения самолета

Восточное межрегиональное следственное управление транспорта следственного комитета России заявило, что открыло уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.



У россиян в очередной раз упал самолет

В прокуратуре заявили, что предварительная причина аварийной посадки самолета – потеря тяги двигателя, что привело к его дальнейшему отказу.

Заметьте Победа союзников Украины: Россия больше не может производить истребители Су-57

Кстати, после полномасштабного вторжения России союзники Украины ввели против Москвы санкции, что привело фактически к тому, что Кремль не может самостоятельно производить по меньшей мере Су-57, Ту-22М3, А-50.