Усиление F-16: какую роль на поле боя играет самолет ASC 890, который передает Швеция

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения AWACS (ASC 890), который передаст Украине Швеция, значительно повысит возможности противовоздушной обороны Украины. Самолет поможет выявлять российские ракеты, самолеты и беспилотники на ранних этапах подлета.

Преимущества ASC 890

Об этом рассказал представитель командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. По словам Евлаша, самолет станет мощным усилением для истребителей F-16.

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В Воздушных силах уточнили, что ASC 890 является аналогом шведского "воздушного радара" AWACS, а также российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые уже становились целью украинских военных.

Этот самолет уникален в своем роде. Это некий AWACS. Самолет, как летающий радар, помогает подсвечивать и выявлять цели. Такие самолеты есть у россиян. Два из них мы уже уничтожили. Его наличие позволит нам выявлять цели такие как, например "Шахеды", когда они пытаются где-то спрятаться в устьях рек. Самолет будет видеть их сверху, подсвечивать,

– сказал Евлаш.

ASC 890 станет усилением F-16

Также с помощью самолета AWACS (ASC 890) Силы обороны смогут обнаруживать еще на подступах российские ракеты, самолеты. В частности, этот самолет может фиксировать радиолокационные станции врага, выявлять его координаты.

"Это конечно поможет нашим системам и самолетам, в том числе F-16. Самолет станет мощным его усилением для обнаружения целей с безопасного расстояния и подсветки их для Сил обороны", – рассказал Евлаш.

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