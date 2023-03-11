Россияне в панике: натовский Б-52 пролетел вдоль границы и "имитировал пуски на Санкт-Петербург"

Вечером 11 марта ядерный американский бомбардировщик B-52 Stratofortress в сопровождении истребителей НАТО пролетел у границы с Россией. И он будто бы отработал выход на рубеж условного пуска крылатых ракет в направлении Санкт-Петербурга.

Детали сообщил вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он сказал, что польские истребители снова сопровождали американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress ("Стратосферная крепость").

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Это немаловажная часть упражнений по взаимодействию. Вместе мы заботимся о безопасности восточного фланга НАТО,

– говорится в сообщении министра в твиттере.

Его курс маршрута отслеживал портал Flightradar, позволяющий в режиме реального времени наблюдать на карте за самолетами по всему миру. Известно, что самолет пролетел через страны Балтии, граничащие с границей России.

Ранее Владимир Путин объявил о приостановлении участия России в ДСНВ. В США отреагировали практически молниеносно. В ЕС прилетели сразу 4 стратегических бомбардировщика B-52. Теперь они будут находиться на авиабазе в Испании.

Впоследствии Путин заявил, что России хочет вернуться в обсуждение ядерного оружия Франции и Великобритании. Бункерный дед посетовал на НАТО, которое оказалось "военным блоком, а не политическим".

У россиян настоящая паника

Тем временем российские паблики эта новость ввергла в хаос. Граждане страны-агрессора в панике. Российские телеграм-каналы заявляют, что американский бомбардировщик B-52 Stratofortress якобы отрабатывал тренировочные полеты по пуску ракет по Санкт-Петербургу.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур сказал, что восточный фланг НАТО важнейшим для Североатлантического союза поэтому он должен быть в безопасности. Поскольку именно на этом направлении проходит граница с главным врагом – Россией. Министр обороны заявляет, что четкая формулировка понятия "враг" в Альянсе сформировалась именно во время Мадридского саммита, состоявшегося в июне 2022 года. Тогда члены НАТО определили Россию как самую большую угрозу.