Самолет Байдена попал в снежный шторм вблизи Вашингтона
Источник:Spectrum News
Самолет, в котором летел президент Джо Байден, попал в снежный шторм. Стихия накрыла Вашингтон.
Снежная буря в Вашингтоне, округ Колумбия, утром 3 января нарушила работу федерального правительства по всему городу. Рейс президента Байдена безопасно приземлился на Joint Base Andrews в Мэриленде.
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Однако для этого экипаж почти 30 минут прокладывал путь через снег на асфальте, чтобы самолет добрался до ворот.
Байден попал в снежный шторм
Кортеж президента в Белый дом также был медленнее обычного, поскольку транспортные средства правоохранительных органов возвращали его лимузин по дорогам с несколькими дюймами снега.
На некоторых частях дороги кортежа пришлось останавливаться более 5 минут. До Белого дома Байден все же добрался, однако на 2 часа позже, чем было запланировано ранее.Обратите внимание! Байден возвращался из Делавэра, его родного штата, где президент провел целую неделю. В ходе поездки он поговорил с Владимиром Путиным о напряженности на границе с Украиной.
Из-за снегопада закрылись все федеральные офисы, большинство из которых расположены в городе. В частности, свою работу временно прекратили департаменты транспорта, образования и ряд агентств.
Что известно о снежном шторме в США
- По состоянию на 4 января 2022 года из-за снежного шторма в Вашингтоне погибли по меньшей мере 5 человек, 2 из них – дети.
- Стихийное бедствие накрыло не только Вашингтон, но и Мэриленд и Вирджинию.
- Без электроснабжения осталось около 500 тысяч квартир.
- Из-за стихии в Белом доме отменили брифинг.