У Дуды во время визита в США сломался самолет: СМИ объяснили, что пошло не так
Источник:Fakt
Президент Польши находится с визитом в США. В самолете Boeing 737, которым летел Анджей Дуда, была обнаружена неисправность.
Журналисты сообщили, что в США, согласно инструкции, находится еще один запасной самолет. Именно им польская делегация отправится обратно.
Смотрите также "Это решение граждан": Польша не будет поощрять украинцев возвращаться домой
Что известно о самолете Дуды
В самолете вышла из строя бортовая система мониторинга экипажа,
– заявили журналисты.
По их данным, в таком случае должностные лица, которые отвечают за материально-техническое обеспечение, действовали в соответствии с регламентом. В частности, самолет вернулся в Польшу, однако он полетел без пассажиров. Ведь при такой неисправности не может их перевозить.
Польский президент Анджей Дуда вместе со своей делегацией полетят из США на запасном самолете. Однако он имеет меньшую дальность полета. Именно поэтому маршрут несколько изменят – из-за необходимости в дозаправке самолет приземлится на Азорских островах.
При этом журналисты заверили, что это не повлияет на встречу Анджея Дуды с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
Кортеж главы МИД Германии в Украине преследовал дрон
- Немецкий таблоид написал, что во время визита в Николаевскую область кортеж главы МИД Германии Анналены Бербок преследовал российский беспилотник.
- Из-за этого чиновница прервала свой визит и срочно покинула прифронтовой город и Николаевскую область.
- Журналисты отметили, что обычно после появления таких разведывательных дронов Россия наносит авиационные удары по территории Украины.
- В Министерстве иностранных дел Германии подтвердили, что визит министра Анналены Бербок на водопроводную станцию пришлось преждевременно отменить. Причиной назвали соображения безопасности.