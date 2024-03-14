У Дуды во время визита в США сломался самолет: СМИ объяснили, что пошло не так

Президент Польши находится с визитом в США. В самолете Boeing 737, которым летел Анджей Дуда, была обнаружена неисправность.

Журналисты сообщили, что в США, согласно инструкции, находится еще один запасной самолет. Именно им польская делегация отправится обратно.

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Что известно о самолете Дуды

В самолете вышла из строя бортовая система мониторинга экипажа,

– заявили журналисты.

По их данным, в таком случае должностные лица, которые отвечают за материально-техническое обеспечение, действовали в соответствии с регламентом. В частности, самолет вернулся в Польшу, однако он полетел без пассажиров. Ведь при такой неисправности не может их перевозить.

Польский президент Анджей Дуда вместе со своей делегацией полетят из США на запасном самолете. Однако он имеет меньшую дальность полета. Именно поэтому маршрут несколько изменят – из-за необходимости в дозаправке самолет приземлится на Азорских островах.

При этом журналисты заверили, что это не повлияет на встречу Анджея Дуды с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

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