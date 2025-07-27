Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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Что за самолет E-3A Sentry и что такое AWACS?

Фактически это самолет ДРЛО – дальнего радиолокационного обнаружения. Или AWACS (Airborne early Warning and Control System) – авиационная система раннего предупреждения и управления.

E-3A Sentry – летающий радар и воздушный командный пункт, который может отслеживать почти все с высоты. В Альянсе называют этот самолет глазами в небе. Он может быть в воздухе 8 часов без дозаправки.

Модифицированный пассажирский самолет Boeing 707/320 с радаром дальнего радиуса действия и передовыми датчиками, которые могут обнаруживать дружественные или вражеские объекты с большого расстояния и собирать данные, которые могут передаваться в режиме реального времени союзным наземным станциям, кораблям или другим самолетам. E-3 легко узнать по радиолокационному куполу над фюзеляжем, который вращается на 360 градусов. Он может видеть на расстоянии 482 километра в воздухе и на поверхности, предоставляя командирам критическую осведомленность с ситуацией во время войны или в мирное время,

– приводят данные медийщики.

Первые такие самолеты появились в НАТО в 1982 году. И хотя E-3A Sentry имеет раритетный вид, внутри он полон суперсовременной "начинки".

Как выглядит самолет E-3A Sentry снаружи и внутри / Фото Business Insider

"Большой радар самолета вращается каждые 10 секунд и может обнаруживать все: от военных кораблей до самолетов и систем противовоздушной обороны. Он собирает данные, которые операторы наблюдения могут видеть на цифровых картах и немедленно передавать пользователям на земле, на море или в воздухе", – добавили в Business Insider.

E-3A Sentry может отправиться туда, где в нем есть потребность. Журналистам показали активность на карте в Польше, Литве, Эстонии, а также в Балтийском море и Калининграде. Этот регион сейчас беспокоит НАТО.



Активность в Восточной Европе / Фото Business Insider

Если россияне поднимут истребитель с авиабазы в Калининграде, AWACS заметит его.

Россия угрожает странам Балтии

Недавно в НАТО заявили, что разработали план нейтрализации Калининградской области на случай российской агрессии.

А россияне провели учения в Балтийском море, где впервые могли применить морские дроны.