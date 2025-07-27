Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

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Що за літак E-3A Sentry і що таке AWACS?

Фактично це літак ДРЛС – дальнього радіолокаційного стеження. Або AWACS (Airborne early Warning and Control System) – авіаційна система раннього попередження та управління.

E-3A Sentry – летючий радар і повітряний командний пункт, який може відстежувати майже все з висоти. В Альянсі називають цей літак очима в небі. Він може бути в повітрі 8 годин без дозаправки.

Модифікований пасажирський літак Boeing 707/320 з радаром дальнього радіуса дії та передовими датчиками, які можуть виявляти дружні або ворожі об'єкти з великої відстані та збирати дані, які можуть передаватися в режимі реального часу союзним наземним станціям, кораблям або іншим літакам. E-3 легко впізнати за радіолокаційним куполом над фюзеляжем, який обертається на 360 градусів. Він може бачити на відстані 482 кілометри в повітрі та на поверхні, надаючи командирам критичну обізнаність з ситуацією під час війни або в мирний час,

– наводять дані медійники.

Перші такі літаки з'явилися в НАТО 1982 року. І хоча E-3A Sentry має раритетний вигляд, усередині він повен суперсучасної "начинки".

Який вигляд має літак E-3A Sentry зовні та всередині / Фото Business Insider

"Великий радар літака обертається кожні 10 секунд і може виявляти все: від військових кораблів до літаків і систем протиповітряної оборони. Він збирає дані, які оператори спостереження можуть бачити на цифрових картах і негайно передавати користувачам на землі, на морі або в повітрі", – додали у Business Insider.

E-3A Sentry може вирушити туди, де в ньому є потреба. Журналістам показали активність на карті у Польщі, Литві, Естонії, а також у Балтійському морі та Калінінграді. Цей регіон зараз непокоїть НАТО.



Активність у Східній Європі / Фото Business Insider

Якщо росіяни піднімуть винищувач з авіабази в Калінінграді, AWACS помітить його.

Росія загрожує країнам Балтії

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