Самолет F-16, которым управлял Иванов, вероятно сбила российская ракета, – BBC

Специальная комиссия расследует обстоятельства падения самолета, которым управлял пилот Павел Иванов. Некоторые источники предполагают, что F-16 сбила российская ракета.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Предположение о причинах гибели Павла Иванова

12 апреля стало известно о гибели 26-летнего капитана Павла Иванова после падения самолета F-16. Он отдал жизнь в бою за Украину, выполняя боевое задание. Пилот совершил более 130 боевых вылетов, а затем научился управлять еще и американским самолетом.

По данным источников, самолет Иванова, вероятно, сбила российская ракета. Однако пока официальных комментариев по этому поводу нет, расследование трагедии продолжается.

Так изданию рассказали, что по самолету Иванова, враг выпустил три ракеты – либо управляемую зенитную ракету с С-400, либо ракету класса "воздух-воздух" Р-37.

Собеседник также не исключает, что самолет упал из-за работы украинской ПВО, которая могла работать в той зоне, где Павел Иванов выполнял задачи.

Украинские власти по соображениям безопасности не рассказывают о месте происшествия и обстоятельствах. Однако известно, что вылет был боевым.

За мужество и героизм президент Владимир Зеленский наградил Павла Иванова званием Герой Украины посмертно. Его подвиг останется в сердцах многих украинцев. Пилот до последнего вздоха защищал нашу страну.