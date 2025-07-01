В Италии легкомоторный самолет врезался в шоссе и вспыхнул: жуткое видео

Днем 22 июля в провинции Брешия произошла смертельная авиакатастрофа. Ультралегкий моторизованный самолет упал на объездную дорогу.

На борту самолета находились двое пассажиров. Они сгорели внутри воздушного судна. Это 75-летний адвокат из Милана Серджо Равалья и его 50-летняя партнерша Анна Мария Де Стефано, передает 24 Канал со ссылкой на Avio News.

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Что известно об аварии самолета Freccia в Италии?

Трагическое событие произошло примерно в 12:15. Ультралегкий самолет "Freccia", вероятно, вылетел со взлетной полосы в Граньяно-Треббьенсе (провинция Пьяченца) и направлялся на восток, в направлении Монтикьяри.

По словам очевидцев, самолет оказался в критической ситуации: пилот, предположительно, попытался совершить последний отчаянный маневр перед тем, как самолет ушел в штопор и почти вертикально врезался в проезжую часть неподалеку от центрального разделителя.

Удар о землю был чрезвычайно сильным. Сразу после него произошел взрыв и пожар, который охватил остатки самолета, превратив его в неузнаваемую массу металла и углерода.

Момент падения самолета: смотрите видео

К месту происшествия оперативно прибыли подразделения пожарной службы провинции Брешия с несколькими пожарными расчетами и техникой. Пожарные интенсивно работали, чтобы потушить пламя.

Движение на участке трассы, известной как Corda Molle, было полностью перекрыто в обоих направлениях в течение нескольких часов. Медики оказали помощь водителю автомобиля Mazda, в который попали раскаленные обломки самолета. Мужчина находился в состоянии шока, но получил лишь незначительные травмы и был госпитализирован в больницу. Еще один водитель, который проехал сквозь облако дыма и пламени сразу после аварии, не пострадал, но находился в состоянии глубокого эмоционального потрясения.

Группа инспекторов уже прибыла на место катастрофы для сбора всех возможных данных, включая радиообмен с органами управления воздушным движением. Для такого типа ультралегких самолетов не предусмотрена установка "черного ящика", что существенно усложняет техническое расследование причин трагедии.

Прокуратура Брешии открыла уголовное производство по статье "непредумышленное убийство". Следствие должно выяснить, стала ли причиной трагедии техническая неисправность, человеческая ошибка или совокупность факторов.

Авария самолета в Италии / Фото из соцсети

Напомним, что самолет Mirage-2000 разбился в Украине во время выполнения задания, пилот уцелел и успешно катапультировался.