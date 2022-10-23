В Иркутске упал истребитель: военный эксперт четко объяснил, о чем это свидетельствует

В России продолжается "самолетопад". После инцидента в Ейске, на этот раз военный истребитель упал в Иркутске, что говорит о технических проблемах у россиян и проблемах с квалификацией и подготовкой пилотов.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Ранее сообщалось о том, что момент падения самолета на дом в Иркутске попал на видео.

Важно В Иркутске упал российский истребитель – снова на жилой дом, вспыхнул большой пожар

Проблемы россиян

Нарожный отметил, что очередное падение самолета в Иркутске означает 2 вещи:

Техническая деградация. Первый самолет в Ейске упал через 800 метров – 1 километр после взлета с военного аэродрома. В Иркутске 2 самолета вылетели из авиазавода – один полетел дальше, другой упал.

Квалификация и обучение летчиков.

Их с первого курса учат, если есть аварийная ситуация, то главное увести самолет от жилого сектора, от застроек, от городов, от сел, в чистое поле и там падать,

– заметил военный эксперт.

Он добавил, что это самолет Су-30, который на авиазаводе проходил модернизацию или ремонт. Это был не новый самолет. Теоретически, этот самолет должен быть передислоцирован ближе к линии фронта и бомбить Украину.

"Для такого самолета преодолеть такое расстояние не большая проблема", – подчеркнул Нарожный.

К теме – В Иркутске упал военный самолет на дома: смотрите видео

Пример украинского пилота

По его словам, ярким примером профессиональности пилота был украинский Миг-29, который недавно упал в Украине. Он упал возле Винницы, и летчик сделал все, чтобы увести самолет от города. Он сам получил ранение, но самолет увел.

Россияне этого не делают. Они сразу прыгают, катапультируются. Пусть там погибнут дети, кто угодно, беременные женщины, старики. Главное – спасти свою жизнь, то есть они боятся,

– подчеркнул военный эксперт.

Новости России: последние события