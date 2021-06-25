Самолет из Чехии экстренно сел в Хорватии из-за сообщения о бомбе

Самолет авиакомпании Smartwings 25 июня следовал по маршруту Прага – Сплит. Последний город расположен в Хорватии. Однако лайнеру пришлось совершить срочную посадку.

Так, самолет срочно садился в конечной точке полета из-за сообщения о бомбе на борту. О "заминировании" сообщили через контактную форму на сайте аэропорта Праги.

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В пресс-службе авиакомпании немедленно сообщили все службы безопасности и оперативные подразделения Чехии.

Как прошла посадка

Самолет таки сел в хорватском городе Сплит. Приземление проходило в экстренном режиме. К счастью, все прошло успешно.

Нашли ли что-то в самолете

На борту находился 141 пассажир и 5 членов экипажа. Людей эвакуировали, а самолет отогнали на дальнюю стоянку.

Спецслужбы осматривают его. Аэропорт продолжает работу в обычном режиме.

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