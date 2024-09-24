Как белорусский самолет зашел в Украину: летчик-инструктор предположил, что могло произойти

Во вторник, 24 сентября, появилась информация, что белорусский самолет мог нарушить воздушное пространство Украины. В Воздушных силах ВСУ опровергли это. Это мог заблудиться белорусский курсант на учебно-тренировочном самолете, а офицеры могли отправить за ним "самолета-лидера".

Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. По его словам, если бы это был заход самолета для выполнения боевого задания, он был бы уничтожен.

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"Пограничный инцидент"

Роман Свитан предположил, что, возможно, это был заход учебно-боевого самолета, когда он выполнял тренировочный или контрольный полет. Например, белорусский курсант мог заблудиться и выполнить несколько маневров. Если есть потеря ориентирования или радиосвязи, то летчик при определенном маневре ждет так называемого "самолета-лидера".

Офицеры боевого управления видят эту аварийную ситуацию, выводят самолет-лидер и дальше, например, этот учебный или любой другой самолет следуют за ведущим, за лидером. И он его сажает, заводит на какой-то аэродром,

– объяснил он.

Бывают потери ориентирования, особенно когда курсанты плохо знают местность или летят на крайне малых высотах. Тогда может случиться выход за пределы зоны пилотирования и заход в другую страну.

"Если было проведено такое мероприятие, то такие инциденты могут не раздуваться. Это считается как пограничный инцидент. Он может решиться простыми звонками, например, между разведками или по дипломатическим каналам. Снимается причина самой проблемы", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.

По словам военного эксперта, если бы это был заход самолета на выполнение боевого задания, то он был бы уничтожен. Ведь ВСУ могут видеть Беларусь за несколько сотен километров и определять, с какой целью взлетает каждый самолет. Поэтому если этот инцидент был, то он на данный момент исчерпан.

Что об этом известно

Мониторинговые телеграмм-каналы днем 24 сентября написали, что воздушное пространство Украины нарушил белорусский самолет Як-130. Известно, что в 14:28 на Севере Украины объявили воздушную тревогу из-за неизвестной воздушной цели, которая двигалась с территории Беларуси. Воздушные силы ВСУ официально подтвердили это, но тип цели не указали.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ прокомментировали сообщение о цели из Беларуси. Там заявили, что нарушения воздушного пространства Украины с территории Беларуси не было. Предполагают, что была применена радиолокационная помеха.