В России авиалайнер сел посреди поля, не долетев 200 километров до аэропорта. Как выяснилось, проблемы с самолетом начались еще давно.

Экстренная посадка посреди поля в Росии не является первой аварийной ситуацией для самолета А320 Airbus. Об этом пишут СМИ страны-агрессоры, передает 24 Канал.

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Что известно о российском самолете

Этот авиалайнер французская компания Airbus выпустила в 2004 году. Первоначально А320 принадлежал авиакомпании Air Arabia. В 2007 году во время взлета у него отвалилась часть обшивки и отказал один из двигателей. Это произошло в Греции. Тогда никто не пострадал.

В 2013 году именно этот самолет приобрели "Уральские авиалинии". В январе 2023 года транспорт снова не смог взлететь. В Сочи на взлетной полосе у него не запустился генератор. А 12 сентября того же года у самолета отказала гидравлическая система, но уже не при взлете, а при посадке. Поэтому пилоты решили садиться посреди пшеничного поля.

Что этому предшествовало

А320 Airbus "Уральских авиалиний" во вторник не долетел из Сочи в Омск. Транспорт подавал сигнал тревоги. Сначала самолет должен был экстренно сесть в аэропорту Новосибирска. Однако даже до него авиалайнер не долетел из-за проблем с гидросистемой.

Самолет ненадолго исчез с радаров. Потом выяснилось, что он сел у села Каменки, повредив одно крыло и все стойки шасси. На его борту находились 6 членов экипажа и 159 пассажиров, среди которых было 23 ребенка. Предварительно обошлось без пострадавших.

После этого российская прокуратура приступила к проверке. Представители компании Airbus заявили, что она не несет ответственности за проблемы с этим самолетом. Ведь после введения санкций против страны-агрессорки эта корпорация прекратила все контакты с Россией.