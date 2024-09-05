После конфискации первого: США нашли еще один самолет Мадуро в Доминикане

На днях США арестовали самолет самопровозглашенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро стоимостью примерно 13 миллионов долларов. Сейчас в Доминикане находится под наблюдением еще один самолет, связанный с ним.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источник и издание Diario Libre. Речь идет о Dassault Falcon 2000 YV3360, похожий на тот, который власти США арестовали незадолго до этого, 2 сентября.

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Соединенные Штаты нашли второй самолет Мадуро

Как пишет CNN, вышеупомянутый Dassault Falcon 2000 YV3360 также фигурирует в списке подсанкционного имущества Мадуро, который ведет казначейство США. По данным источника издания, оба самолета были отправлены в столицу Доминиканской республики на техническое обслуживание в течение последних месяцев.

В то же время Diario Libre отмечает, что второй самолет является улучшенной версией Falcon 2000. Такой борт рассчитан на десять пассажиров, его стоимость составляет от восьми до 11 миллионов долларов. Единственный зарегистрированный полет, как выяснилось, этот самолет совершил на Мальту в сентябре 2019 года.

Американское правительство годами пыталось помешать миллиардным доходам режима в Венесуэле. Ранее США оказывали давление на венесуэльское правительство, чтобы власти обнародовали конкретные данные о последних президентских выборах в стране.

Кстати, венесуэльское правительство подтвердило, что Мадуро использовал самолет Dassault Falcon 900EX. Власти Венесуэлы назвали конфискацию воздушного судна "ничем иным, как пиратством", незаконной и "повторной уголовной практикой" со стороны Соединенных Штатов.