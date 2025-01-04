Не, такие, как F-16: какие задачи могут выполнять самолеты Mirage, что уже скоро будут в Украине

Украина должна получить первые французские истребители Mirage до конца января. Специалисты адаптировали истребители для использования крылатых ракет Scalp-EG и Storm Shadow.

Они могут помочь Украине на фронте, и это в значительной степени будет зависеть от количества вооружения для самолетов. Подробнее о возможностях "Миражей" 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

Подробнее Французский мираж для ВСУ: на что способны самолеты Mirage 2000 и какие боевые задачи будут выполнять

Как будут применять французские истребители

Уже в январе этого года Воздушные силы ВСУ должны получить первые 3 французских истребителя Mirage 2000-5F. Эти самолеты сняли с вооружения французских Воздушно-космических сил и модифицировали для выполнения более сложных задач.

В целом же Украине должны передать около 10 таких истребителей.

Вряд ли можно сказать, что они существенно усилят нас, но любое вооружение, тем более такие сложные как самолеты, безусловно, добавляют роста нашему потенциалу. Эти самолеты, тем более, будут иметь улучшенные характеристики,

– отметил Игорь Романенко.

Прежде всего с самолетов Mirage можно применять ракеты SCALP/Storm Shadow и авиабомбы AASM Hammer. И то, и другое очень важно для Украины.

"Вопрос в том, сколько всего авиационного вооружения предоставят нам для применения с этих самолетов. Их количество небольшое, но очень важно, что они лучше, чем советские самолеты Су-24", – добавил генерал-лейтенант в отставке.

В то же время Украине нужно использовать "Миражи" не только как средства противовоздушной обороны, как сейчас это происходит с F-16. Очень важна именно поддержка сухопутных войск. Поэтому даже небольшое количество самолетов, которые улучшит применение средств для нанесения ударов по наземным целям, может очень помочь.