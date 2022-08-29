Украинскую "Мрию" можно увидеть из космоса: на поле в Дании появилась 80-метровая тень самолета

В Дании на пшеничном поле изобразили 80-метровую тень крупнейшего самолета в мире, украинского Ан-225. Теперь "Мрию" можно увидеть даже из космоса.

Тень самолета создал украинский скульптор Никита Зигура. Он известен многими артобъектами.

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"Мрия" видна из космоса

По словам Зигура, этот проект – это символ победы Украины и победы жизни над смертью.

Да, к большому сожалению, самолет, которым мы гордимся, был уничтожен захватчиками, но это не значит, что уничтожен наш дух и веру в собственные силы! Мы все отстроим. И самолет, конечно, тоже,

– отметил скульптор.

Также рядом с "Мрией" автор воспроизвел тени еще двух объектов в реальном размере – беспилотного летательного аппарата и вражеского российского истребителя СУ-27.

Первый объект означает, что небо защищают герои Украины, а вражеский истребитель указывает на актуальную реальность, угрозу, которую жители других стран видят только в новостях.



В Дании сделали новый проект по "Мрии" / фото Минкульт



Также автор изобразил вражеский истребитель и беспилотник / фото Минкульт



Проект создал украинский скульптор Никита Зигура / фото Минкульт

Что известно о самолете Ан-225 "Мрия"

Это самый большой по массе перевозки груза и по своим параметрам самолет. За более чем 30 лет эксплуатации на воздушных линиях стран всех континентов самолет проявил свои уникальные летно-технические характеристики и возможность перевозки наиболее габаритных грузов.

На Ан-225 установлено 240 не перекрытых мировых рекордов. Кроме того, он имеет возможность осуществления в полете горизонтального старта космических кораблей и ракет, перевозки определенных видов грузов на фюзеляже.

Как разрушили "Мрию"

оккупанты уничтожили "Мрию" на аэродроме Гостомеля. Это был самый большой самолет в мире, неоднократно перевозивший гуманитарные грузы по всему миру. Однако Ан-225 непременно отстроят.

Напомним, что ранее самый большой в мире украинский самолет Ан-225 "Мрия", который 27 февраля сожгли российские военные в Гостомеле, смог "завестись".

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