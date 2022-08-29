Тінь літака створив український скульптор Микита Зігура. Він відомий багатьма артоб'єктами.

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"Мрію" видно з космосу

За словами Зігури, цей проєкт – це символ перемоги України та перемоги життя над смертю.

Так, на превеликий жаль, літак, яким ми пишаємося, був знищений загарбниками, але це не означає, що знищено наш дух та віру у власні сили! Ми все відбудуємо. І літак, звісно, теж,

– зазначив скульптор.

Також поряд з "Мрією" автор відтворив тіні ще двох об'єктів у реальному розмірі – безпілотного літального апарату та ворожого російського винищувача СУ-27.

Перший об'єкт означає те, що небо захищають герої України, а ворожий винищувач вказує на актуальну реальність, загрозу, яку жителі інших країн бачать лише у новинах.



У Данії зробили новий проєкт по "Мрії" / фото Мінкульт



Також автор зобразив ворожий винищувач та безпілотник / фото Мінкульт



Проєкт створив український скульптор Микита Зігура / фото Мінкульт

Що відомо про літак Ан-225 "Мрія"

Це найбільший за масою перевезення вантажу та своїми параметрами літак. За понад 30 років експлуатації на повітряних лініях країн усіх континентів літак проявив свої унікальні льотно-технічні характеристики та можливість перевезення найбільш габаритних вантажів.

На Ан-225 встановлено 240 не перекритих світових рекордів. Окрім того, він має можливості здійснення у польоті горизонтального старту космічних кораблів і ракет, перевезення певних видів вантажів на фюзеляжі.

Як зруйнували "Мрію"

Окупанти знищили "Мрію" на аеродромі Гостомеля. Це був найбільший літак у світі, який неодноразово перевозив гуманітарні вантажі по всьому світу. Однак Ан-225 неодмінно відбудують.

Нагадаємо, що раніше найбільший у світі український літак Ан-225 "Мрія", який 27 лютого спалили російські військові у Гостомелі, зміг "завестися".

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