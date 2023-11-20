Над Крымом "засветился" самолет в Венгрию: при чем здесь Россия

Пассажирский самолет, летевший из Грузии в Венгрию, "засветился" над временно оккупированным Крымом.

Полет самолета над Крымом показал портал контроля авиа перелетов Flightradar.

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Почему над Крымом "засветился" самолет

Данные свидетельствуют, что самолет летел из Кутаиси в Будапешт. Мониторинговые каналы подчеркнули, что это точно сбой и самолет не мог лететь по этому маршруту. В последнее время сервис часто показывает такие сбои. Это после того, как российские захватчики начали глушить сигналы спутниковой навигации в районе Крыма.

Безусловно, это сбой сервиса. Такие сбои наблюдались и раньше, а начались они после того, как Россия начала глушить сигналы спутниковой навигации в районе оккупированного полуострова.

– объяснило издание "Крымский ветер".



Над Крымом "засветился" пассажирский самолет / Скриншот "Крымского ветра"

Запрет полетов над Крымом