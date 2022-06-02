Самолет оккупантов совершил 3 ракетных удара по территории Сумского района

Российские захватчики продолжают обстреливать Сумскую область. Этой ночью они нанесли сразу три ракетных удара по Краснопольской общине.

Об этом сообщил глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий. Он отметил, что враг атаковал частный сектор в Сумском районе.

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Известно о по меньшей мере трех пострадавших

Дмитрий Живицкий добавил, что одна из ракет попала непосредственно в жилой дом. В результате "прилета" сооружение разрушено до основания. Также известно о том, что разрушения получили еще несколько домов в Краснопольской общине. Кроме того, существенно повреждены домохозяйства.

По предварительной информации, ранены по меньшей мере три человека. Глава ОВА подчеркнул, что все они мирные жители Краснополья. Отметим, что в ГНСУ сообщили , что в результате ракетного удара травмировалась одна женщина. На месте вражеских ударов продолжают выполнять свою работу спасатели.

В ночь на 2 июня оккупировать выпустили три ракеты по Сумщине / Фото Дмитрия Живицкого и ГНСУ

К сожалению, риск ракетных атак со стороны России все еще очень высок. Так что призываем вас ни в коем случае не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Только прозвучит сирена – немедленно отправляйтесь к укрытию. Это может уберечь вам жизнь.

Отметим, что вечер 1 июня был беспокоен и на Львовщине. Ее кафиры атаковали ракетами. В результате этого разрушений претерпел железнодорожный объект.

На Львовщине от ракетной атаки пострадали пять человек

Вечером 1 июня по всей территории Украины раздалась воздушная тревога. Вскоре во Львовской области раздались взрывы. Горожане рассказывают, что их слышали в разных районах области.

Около 22:50 пролил свет на произошедшее глава ОВА Максим Козицкий. Он подтвердил, что российские военные действительно нанесли удар по Львовской области. В частности, по Стрыйскому району.

Позже он опубликовал дополнительные сведения о "прилете". Глава Львовской ОВ отметил, что кафиры ударили по объекту транспортной инфраструктуры. Тогда же он отметил, что от вражеского удара пострадали два человека.

Еще через пол часа он уточнил, что говорится о пяти потерпевших . Они получили травмы легкой и средней степени. Другую информацию Максим Козицкий пообещал сообщить в ближайшее время.

То, что кафиры попали в железную дорогу, подтвердил Александр Камышин . Глава Укрзализныци в то же время опроверг информацию о том, что атаки потерпел Бескидский тоннель.

Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба по состоянию на 2 июня: смотрите видео