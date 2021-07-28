Чудом успели выскочить: в доме, в который врезался самолет на Прикарпатье, были женщина и дети

В селе Шепаровцы на Прикарпатье разбился спортивный самолет, которым управлял профессиональный пилот. В результате катастрофы погибли 4 человека, однако жертв могло быть еще больше.

В момент, когда самолет начал падать, в доме было три человека. Они чудом спаслись, выскочив на улицу.

Кстати В сети появились случайно снятые кадры падения самолета на Прикарпатье: видео

Самолет задел соседний дом

Услышав грохот, женщина и ее двое детей чудом успели выскочить на улицу. Хозяин дома говорит: самолет сначала задел крышу соседнего дома, а затем врезался в их дом и взорвался.

Услышали удар, взрыв и выбежали. Сначала был удар о крышу соседней, а потом уже взрыв,

– рассказывает мужчина.

Очевидцы рассказывают, что перед катастрофой самолет выполнял в воздухе фигуры высшего пилотажа, и якобы низко над землей.

То же говорят и люди, которые внезапно смогли снять трагическое падение самолета. Они отмечают, что борт трижды совершал "бреющий полет", а в четвертый раз упал.

В Шепаровцах упал спортивный самолет: видео падения

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