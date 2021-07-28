Чудом успели выскочить: в доме, в который врезался самолет на Прикарпатье, были женщина и дети
Источник:ТСН
В селе Шепаровцы на Прикарпатье разбился спортивный самолет, которым управлял профессиональный пилот. В результате катастрофы погибли 4 человека, однако жертв могло быть еще больше.
В момент, когда самолет начал падать, в доме было три человека. Они чудом спаслись, выскочив на улицу.
Кстати В сети появились случайно снятые кадры падения самолета на Прикарпатье: видео
Самолет задел соседний дом
Услышав грохот, женщина и ее двое детей чудом успели выскочить на улицу. Хозяин дома говорит: самолет сначала задел крышу соседнего дома, а затем врезался в их дом и взорвался.
Услышали удар, взрыв и выбежали. Сначала был удар о крышу соседней, а потом уже взрыв,
– рассказывает мужчина.
Очевидцы рассказывают, что перед катастрофой самолет выполнял в воздухе фигуры высшего пилотажа, и якобы низко над землей.
То же говорят и люди, которые внезапно смогли снять трагическое падение самолета. Они отмечают, что борт трижды совершал "бреющий полет", а в четвертый раз упал.
В Шепаровцах упал спортивный самолет: видео падения
Главное о падении самолета на Прикарпатье
- Крушения произошло 28 июля возле села Шепаровцы на Ивано-Франковщине.
- Легкомоторный спортивный самолет WT-10 Advantic упал на жилой дом и загорелся.
- В авиакатастрофе, кроме пилота, погибли три туриста-хасида.
- В сети появилась информация, что они приехали на отдых, и были гражданами США.
- Управлял самолетом профессиональный пилот Игорь Табанюк. Он был одним из владельцев аэродрома малой авиации в Коломые и имел более 40 лет стажа.