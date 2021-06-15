Просили покружить час: самолет Путина не мог сесть в Женеве из-за прилета Байдена

Владимир Путин уже прибыл в Женеву. Однако его самолет не мог приземлиться в течение часа, ведь в это время там садился самолет Джо Байдена.
Из-за прилета Air Force One в аэропорт Женевы борт российской делегации с Путиным не мог приземлиться. Об этом сообщили российские СМИ.
Кстати Первая встреча Путина и Байдена: как готовились к саммиту
Диспетчеры просили покружить
Так, швейцарские диспетчеры попросили россиян покружить полтора часа над местными озерами. Кстати, швейцарские истребители борт на этот раз не сопровождали.
Заметим, Байден тоже уже прибыл в Женеву. Его президентский кортеж ехал через кантон Гран-Саконекс. Люди в этот момент эмоционально выкрикивали и махали руками.
Встреча Байдена и Путина: что известно
- Инициатором встречи был Байден. Он предложил это сделать еще в апреле. Договорились встретиться на нейтральной территории – в Женеве.
- Власти Женевы подготовились к событию. Например, запретили летать беспилотникам, огородили место, где будет мероприятие, не позволили парковаться возле него, и пригласили из других кантонов страны еще 2 000 правоохранителей.
- В России рассказали о темах встречи. В частности, обсудят Украину, COVID-19, экономику. Кроме того, затронут темы Сирии, Ливии, Нагорного Карабаха.
- Кстати, ранее Байден обещал, что в разговоре с Путиным будет очень прямолинейным.
- После разговора президенты будут общаться с журналистами отдельно. От общей пресс-конференции политики отказались.