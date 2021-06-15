Просили покружить час: самолет Путина не мог сесть в Женеве из-за прилета Байдена

Владимир Путин уже прибыл в Женеву. Однако его самолет не мог приземлиться в течение часа, ведь в это время там садился самолет Джо Байдена.

Из-за прилета Air Force One в аэропорт Женевы борт российской делегации с Путиным не мог приземлиться. Об этом сообщили российские СМИ.

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Диспетчеры просили покружить

Так, швейцарские диспетчеры попросили россиян покружить полтора часа над местными озерами. Кстати, швейцарские истребители борт на этот раз не сопровождали.

Заметим, Байден тоже уже прибыл в Женеву. Его президентский кортеж ехал через кантон Гран-Саконекс. Люди в этот момент эмоционально выкрикивали и махали руками.

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