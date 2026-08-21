Об этом сообщает CNN.

Что известно об авиакатастрофе

Самолет Cessna 441 вылетел из Анкориджа и направлялся в Кейп-Ньюэнхем. Он разбился недалеко от пункта назначения около 12:15 по местному времени.

Самолет упал вблизи взлетно-посадочной полосы ВВС, которая обеспечивает доступ к радиолокационному пункту большой дальности. На объекте на мысе Ньюэнхем разрешено приземляться только военным и одобренным чартерным рейсам.

На борту находились 2 пилота и 6 пассажиров. Продолжается поисково-спасательная операция.

Причина катастрофы пока неизвестна.

Я много путешествовала с Security Aviation по всей Аляске и встречалась со многими их опытными пилотами. Я благодарна Береговой охране США, NTSB, Государственной полиции Аляски и Центру координации спасательных операций за оперативное реагирование на месте происшествия. Аляска молится за тех, кто был на борту, их близких и команду Security Aviation,

– прокомментировала сенатор от Аляски Лиза Мурковски.

Напомним, что на севере Кении разбился экскурсионный вертолет, в результате чего погибли все 7 человек, находившиеся на борту.

Среди жертв трагедии – 42-летний американский мультимиллионер и ресторанный предприниматель Роджер Дуарте, который ранее вошел в список Forbes "30 до 30".