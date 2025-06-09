Авиакатастрофа в США: самолет с пассажирами упал в Тихий океан

В воскресенье, 8 июня, у побережья Сан-Диего разбился самолет. Известно, что на борту находилось 6 человек.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на AP.

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Авиакатастрофа в США

В понедельник, 9 июня, власти начали расследование после того, как вблизи побережья Сан-Диего разбился самолет.

Федеральное управление гражданской авиации сообщило, что двухмоторный самолет Cessna 414 разбился около 12:30 в воскресенье, 8 июня, вскоре после взлета.

Позже поисковые службы обнаружили обломки примерно через 8 километров от побережья Пойнт-Лома, района Сан-Диего. Глубина воды в районе поисков достигает около 61 метра.

Представители береговой охраны в своем первом пресс-релизе 8 июня сообщили, что разыскивают 6 человек на борту, однако личности не разглашаются.

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Напомним, вблизи Вашингтона вечером 29 января произошла авиакатастрофа, где столкнулись пассажирский самолет American Airlines и американский вертолет Black Hawk. Тогда на бортах находилось более 60 человек.