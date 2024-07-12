В Польше разбился военный самолет: жуткие кадры крушения

В польском городе Гдыня разбился военный самолет M-346 Bielik. Он готовился к авиашоу, которое запланировано в аэропорту Гдыня-Косаково 13 июля.

Инцидент произошел 12 июля. Представитель Генерального командования Вооруженных сил Польши Марек Павляк заверил, что за штурвалом был очень опытный пилот.

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Издание написало, что самолет принадлежал 4 учебному авиационному крылу.

Самолет выполнял различные виды акробатики на малой высоте. Вдруг он начал пикирование. Пилот не успел избежать столкновения с землей. Он разбился на асфальте,

– написали журналисты.

По данным издания:

на борту находился один человек – опытный пилот;

обломки самолета уже потушили.

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Он летал на самолете вверх-вниз, делал круги дыма, летал вертикально вниз. У нас есть квартира возле аэропорта. Я вышел из дома, мы с девушкой смотрим, и я говорю: "Он разобьется". И вдруг слышим "бум" и видим клубы дыма,

– рассказал слушатель издания.

Журналисты объяснили, что на кадрах, которые им прислали – видно, как самолет падает, а потом в небо поднимается черный дым.

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Полковник запаса, пилот и инструктор F-16 Кристиан Зеньч рассказал изданию, что конструкция самолета приспособлена для выполнения полетов с большими перегрузками.

M-346 Bielik – это двухместный двухмоторный самолет, предназначенный для углубленной авиационной подготовки. Первые машины появились в Польше в 2016 году.

"Пилот, который садится на этот самолет, имеет опыт. Это не новичок. За его плечами несколько сотен часов, по крайней мере на других типах самолетов", – заверил Зеньч.

Авиационный эксперт Гжегож Брыхчиньский объяснил, что он видит два элемента, которые могли способствовать катастрофе. По его словам, погода была идеальной. Поэтому вероятной причиной трагедии является проблема со стороны пилота (например, здоровья) или машины. По его словам, больше информации предоставят эксперты, исследовав черный ящик самолета.