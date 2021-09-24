Самолет с российскими туристами столкнулся со стаей орлов: жуткое видео
Источник:телеграм-канал Mash
В Москве в двигатель самолета, который шел на взлет, попал орел. Самолет стал резко тормозить, из-за чего одно колесо лопнуло.
Один из пассажиров самолета случайно снял этот момент на видео. Кадры от очевидцев попали в соцсети.
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В двигатель попал орел
На видео видно крыло самолета, которое снимает пассажир. Вдруг со стороны двигателя вылетает огненное облако, а потом еще одно. Возле крыла виден клок перьев и тело птицы в воздухе. Как отмечают в соцсети, это два орла, которые попали в самолет. Один – в двигатель, а другой – в носовую часть.
В двигатель самолета в Москве попала птица: смотрите видео
Впоследствии на левой стойке треснуло колесо из-за резкого торможения. В конце концов самолет вылетел, а пассажиры получили испуг.
По онлайн-табло аэропортов в интернете удалось выяснить, что такой рейс компания Azur air выполняет только в аэропорту "Внуково".
Задержки или аварии в авиации из-за птиц: последние случаи
- 16 сентября фирменный самолет футбольного клуба Зенит, выполнявший гражданский рейс из Антальи в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку. В двигатель попала стая птиц и он вошел в нештатный режим.
- 22 июля более чем на 17 часов задержали рейс из Батуми в Харьков. В самолет попала птица, поэтому инженеры решили провести дополнительные проверки, чтобы обеспечить его исправность.
- Подобная история произошла 8 июля: украинские граждане в течение более 10 часов не могли вылететь из Турции. Рейс QU8312 Анталия – Одесса задержали из-за попадания в него птицы.