Это могли только они: "Авиалинии Антонова" доставили из США в Австралию габаритную турбину

Авиакомпания "Авиалинии Антонова" помогла иностранным партнерам доставить крупногабаритную солнечную турбину из США в Австралию. Размеры груза настолько велики, что доставить его мог только самолет Ан-124-100 "Руслан".

В общей сложности украинский самолет Ан-124-100 "Руслан" одним махом доставил из США в Австралию 67 тонн груза.

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Этот груз мог осилить только украинский "Руслан"

Из США в Австралию требовалось доставить многотонную солнечную турбину и разнообразное оборудование к ней. После расчета компания, занимавшаяся организацией перевозки, пришла к выводу, что такой груз может осилить только украинский самолет Ан-124-100 "Руслан".

Общий вес груза составил 67 тонн, включая дополнительное оборудование и солнечную турбину весом 35,5 тонн, длиной 11,33 м и высотой 3,63 м. Размеры груза определили тип самолета Ан-124-100 как единственный вариант для транспортировки установки,

– говорится в сообщении.

"Руслан" успешно доставил груз в аэропорт Авалона. После этого австралийская компания Air Charter Service перевезла его в Винчелси, Виктория. Там солнечная турбина и дополнительное оборудование необходимо для газокомпрессорной установки.

"Авиалинии Антонова" признаны во всем мире

В конце 2022 года "Авиалинии Антонова" получили награду "Лучший оператор года груза".

Это крупнейший оператор самолетов Ан-124-100 в мире, которые первые в секторе авиаперевозок огромных и сверхтяжелых грузов.

Легендарный Ан-124 "Руслан" до сих пор остается самым крупным серийным грузовым самолетом в мире.

Авиакомпания "Авиалинии Антонова" перевезла турбину в сотрудничестве с Air Charter Service. Это глобальная чартерная компания – она не владеет самолетами, но организует чартеры вертолетов, частных самолетов, коммерческих авиакомпаний и грузовых самолетов.