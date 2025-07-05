На Майорке загорелся самолет Ryanair: есть много пострадавших

На взлетно-посадочной полосе аэропорта Майорки загорелся самолет Ryanair. В результате инцидента пострадали 18 человек.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на EFE.

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Что известно о пожаре в самолете Ryanair

Пожар вспыхнул около 00:30 в субботу, 5 июля, на борту самолета авиакомпании Ryanair, который находился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Сон Сан-Хуан на Майорке.

После получения сигнала тревоги на место происшествия выехали четыре кареты скорой помощи.

На Майорке загорелся самолет: смотрите видео

Всего в результате инцидента пострадали 18 человек, большинство из них отделалась легкими травмами. Однако шесть человек были госпитализированы в больницы Пальмы.

Причина возгорания сейчас устанавливается.

Напомним, 29 июня, во время рейса LO634 из Софии в Варшаву, самолет авиакомпании LOT совершил аварийную посадку из-за проблем с тормозами. К счастью, все закончилось хорошо и он успешно приземлился в аэропорту имени Шопена после 20:00.