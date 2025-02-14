Летел в Мюнхен на встречу с Зеленским: самолет Марка Рубио экстренно вернулся в Вашингтон

Госсекретарь США не сможет прибыть на встречу в Мюнхене, как планировалось. Он задержится из-за неисправности самолета.

В пятницу, 14 февраля, в Мюнхене стартует конференция по безопасности. Ожидается, что в ней примет участие президент Зеленский. Именно в рамках этого мероприятия украинский лидер проведет переговоры с госсекретарем США Марком Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, передает 24 Канал со ссылкой Associated Press.

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Что известно

Встреча трех политиков может состояться позже, чем ожидалось. Все из-за того, что Марко Рубио пришлось задержаться. Как сообщают СМИ, поздно вечером 13 февраля госсекретарь США вместе с председателем Комитета по международным отношениям Сената Джимом Ришем отправились на самолете в Мюнхен.

Однако уже примерно через 90 минут после взлета с Объединенной базы Эндрюс у самолета C-32, переоборудованного Boeing 757, возникла проблема с лобовым стеклом в кабине пилотов. Судно было вынуждено вернуться на военную базу.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс подтвердила инцидент. Она отметила, что Рубио полетит в Германию, а после на Ближний Восток отдельным самолетом.