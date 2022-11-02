Военный самолет США "нарисовал пенис" в небе у авиабазы России

Экипаж американского военного самолета совершил специфический маршрут вблизи российской военной базы в Сирии. Он напоминает форму пениса.

Самолет-заправщик KC-135 Stratotanker во вторник, 1 ноября, почти два часа оставался к востоку от Кипра, находясь перед сирийской базой Тартус.

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Важное послание для россиян

Какова же была главная цель самолета – неизвестно. Он мог вылететь с Крита для дозаправки истребителей, а возможно, была другая задача – потролить российских военных в Тартусе.



Послание россиянам от американских пилотов / Фото via Fly radar

Маршрут американского самолета остался на экранах российских радаров, постоянно охраняющих этот район и которым предназначалось сообщение американских пилотов.

В районе между Сирией и Кипром в последние месяцы происходили очень близкие полеты американских самолетов-разведчиков с российскими самолетами, слетавшими с территории Сирии: по крайней мере, в одном случае Пентагон назвал "непрофессиональным" поведение российских пилотов.

Россия набирает боевиков из Сирии

Страна-агрессорка, вероятно, начала нанимать боевиков с Ближнего Востока. Бывший сотрудник СБУ рассказал, что есть информация о том, что Россия ведет переговоры о опрокидывании наемников в том числе и из Сирии, чтобы хоть как-то улучшить свое положение. Они ведь действительно умеют воевать и имеют опыт.

Также Россия пытается вербовать людей из постсоветских стран Средней Азии, например, Кыргызстана и Туркменистана. Оккупанты предлагают выходцам из этих стран зарплату, ориентировочно на 30 – 40% больше, чем они получают в Москве на обычной работе.

Недавно ведущие мировые СМИ сообщили, что Россия привлекла в войну в Украине более тысячи военных из Сирии, а также систему противовоздушной обороны С-300. Есть информация, что эта система была переброшена в Украину, уменьшив влияние России на Израиль в Сирии.

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